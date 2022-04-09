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На последней минуте третьего сегмента квалификации Формулы 1 в Австралии Макс Ферстаппен показал лучшее время и вырвался вперед: казалось, что гонщик Red Bull все-таки сможет впервые в новом сезоне завоевать поул. Однако через несколько секунд звезда Ferrari Шарль Леклер ответил нидерландцу феноменальным кругом, обойдя действующего чемпиона на почти три десятых секунды.

Ферстаппен оказался недоволен этим результатом – по его словам, у него были проблемы с машиной весь уик-энд. «Не очень хороший итог, – отметил Макс после сессии. – Было тяжело понять машину весь уик-энд. Думаю, не было ни одного круга, когда я чувствовал себя по-настоящему уверенно, так что все это было немного непросто. Конечно, второе место – все еще хороший результат, но просто я не чувствую болид настолько хорошо, чтобы дойти до лимита. Думаю, в гонке все немного стабилизируется».