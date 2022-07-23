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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Ферстаппен объяснил поражение в квалификации

По словам лидера чемпионата, на трассе «Поль Рикар» болидам Red Bull не хватает сцепления

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Ферстаппен объяснил поражение в квалификации
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Макс Ферстаппен стартует в Гран При Франции с первого ряда, но только со второго места. В квалификации он проиграл Шарлю Леклеру более трех десятых.

При этом монегаску помог слип-стримом его партнер по Скудерии Карлос Сайнс. Но Ферстаппен согласился с соперником, что и без того он упустил бы поул, просто с меньшим отрывом.

«К сожалению, третья тренировка не заменяет квалификацию, – сказал Ферстаппен, когда вылез из болида. – Нам в целом не хватает темпа на быстрых кругах, не хватает сцепления с трассой. В итоге все оказалось сложнее, чем мы надеялись.

Однако я все еще верю, что у нас достаточно быстрая машина для гонки. Мы быстры на прямых, и, надеюсь, это сослужит нам завтра хорошую службу. К тому же завтра обещают еще большую жару, а это новые условия. Но в условиях квалификации они и правда были быстрее».

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