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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Ферстаппен объяснил поражение от Хэмилтона

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Макс считает, что машина не позволяла победить

Ферстаппен объяснил поражение от Хэмилтона

Макс Ферстаппен стал вторым на Гран При Португалии. Стартовав с третьего места, голландец смог обогнать Льюиса Хэмилтона после ухода с трассы машины безопасности. Однако позднее семикратный чемпион прошел Ферстаппена обратно. 

Гонщик Red Bull смог после пит-стопа обогнать Валттери Боттаса и выйти на второе место, но Хэмилтона не догнал.

«Гонка была весьма достойная, я хорошо провел рестарт и потом пытался оказывать давление на Валттери, – сказал Макс после финиша. – Но в конечном итоге нам немного не хватило общего темпа. Поэтому Льюис смог обогнать меня обратно. Но раз я стал вторым, то видно, что темпа нам не хватало».

В самом конце гонки Ферстаппен проехал лучший круг, но его время удалили за нарушение границ трассы.

«Это немного странно, – отметил Макс. – Ведь они не проверяли границы в 14-м повороте...».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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