Ферстаппен объяснил, почему выиграл спринт, но проиграл гонку

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В короткой субботней гонке Гран При Австрии Макс Ферстаппен стартовал с первого места и без видимых усилий сохранял лидерство до самого финиша. Однако в основной воскресной гонке все пошло по несколько иному сценарию.

Выиграв старт, Ферстаппен уже спустя десять кругов стал терять темп и не смог отбить атак Шарля Леклера. Видя превосходство красных болидов, он весьма рано сменил резину и когда уже Ferrari побывали в боксах вновь оказался впереди.

Однако его темп опять начал падать, и Леклер обогнал его вновь. Эта ситуация повторилась и после вторых пит-стопов, когда голландец опять раньше соперников побывал в боксах. На свежей резине красные машины были так быстры, что пилот Red Bull в третий раз пропустил Леклера и наверняка проиграл бы и Карлосу Сайнсу, если бы у последнего в момент атаки не загорелся мотор.

По словам Ферстаппена, в самом начале гонки все пошло не так, поскольку в отличие от спринта его болид был полностью заполнен топливом, и тяжелая машина сильнее стирала резину.

«Это был непростой для нас день, шины у нас очень быстро изнашивались, особенно в начале гонки, когда машина была тяжелой из-за полного бака топлива, – сказал Ферстаппен, когда вылез из болида. – Проблемы были не с каким-то одним составом, они сохранились и когда я перешел на Hard. Так что на свежих шинах я еще мог быть быстрым, но у меня резина деградировала раньше, чем у соперников.

Так что я вовсе не расстроен вторым местом. С учетом обстоятельств и тех проблем с шинами, которые у меня возникли, второе место – это вовсе не плохо. Мне приятно видеть стольких голландских болельщиков на трибунах, и я не вижу для них повод расстраиваться.

Мы с самого начала знали, что борьба в чемпионате будет длиться весь сезон, так что это нормально, что сегодня победил Шарль. Повторюсь, я рад второму месту».