Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Гран При Австрии: пять быстрых выводов Следующая / Леклер рассказал о поломке, которая угрожала его победе
Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Ферстаппен объяснил, почему выиграл спринт, но проиграл гонку

По словам пилота Red Bull, он был вынужден первым менять резину, так как на его машине в самом начале гонки она быстрее деградировала

Автор:
, Редактор
Ферстаппен объяснил, почему выиграл спринт, но проиграл гонку
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В короткой субботней гонке Гран При Австрии Макс Ферстаппен стартовал с первого места и без видимых усилий сохранял лидерство до самого финиша. Однако в основной воскресной гонке все пошло по несколько иному сценарию.

Выиграв старт, Ферстаппен уже спустя десять кругов стал терять темп и не смог отбить атак Шарля Леклера. Видя превосходство красных болидов, он весьма рано сменил резину и когда уже Ferrari побывали в боксах вновь оказался впереди.

Однако его темп опять начал падать, и Леклер обогнал его вновь. Эта ситуация повторилась и после вторых пит-стопов, когда голландец опять раньше соперников побывал в боксах. На свежей резине красные машины были так быстры, что пилот Red Bull в третий раз пропустил Леклера и наверняка проиграл бы и Карлосу Сайнсу, если бы у последнего в момент атаки не загорелся мотор.

По словам Ферстаппена, в самом начале гонки все пошло не так, поскольку в отличие от спринта его болид был полностью заполнен топливом, и тяжелая машина сильнее стирала резину.

«Это был непростой для нас день, шины у нас очень быстро изнашивались, особенно в начале гонки, когда машина была тяжелой из-за полного бака топлива, – сказал Ферстаппен, когда вылез из болида. – Проблемы были не с каким-то одним составом, они сохранились и когда я перешел на Hard. Так что на свежих шинах я еще мог быть быстрым, но у меня резина деградировала раньше, чем у соперников.

Так что я вовсе не расстроен вторым местом. С учетом обстоятельств и тех проблем с шинами, которые у меня возникли, второе место – это вовсе не плохо. Мне приятно видеть стольких голландских болельщиков на трибунах, и я не вижу для них повод расстраиваться.

Мы с самого начала знали, что борьба в чемпионате будет длиться весь сезон, так что это нормально, что сегодня победил Шарль. Повторюсь, я рад второму месту».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Гран При Австрии: пять быстрых выводов
Предыдущая новость

Гран При Австрии: пять быстрых выводов
Следующая новость

Леклер рассказал о поломке, которая угрожала его победе

Леклер рассказал о поломке, которая угрожала его победе
Больше от
Сергей Иванов
Бинотто: Это мы вынудили Red Bull выбрать невыгодную стратегию Гран При Австрии
Формула 1

Бинотто: Это мы вынудили Red Bull выбрать невыгодную стратегию

Все трое призеров Гран При Австрии получили штрафы Гран При Австрии
Формула 1

Все трое призеров Гран При Австрии получили штрафы

Сотников на КАМАЗе вышел в лидеры «Шелкового пути»
Ралли-рейды

Сотников на КАМАЗе вышел в лидеры «Шелкового пути»

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии Гран При Австрии
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии

Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену Гран При Австрии
Формула 1

Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену

Ферстаппен отказался считать себя явным фаворитом Гран При Австрии Гран При Австрии
Формула 1

Ферстаппен отказался считать себя явным фаворитом Гран При Австрии

Самое важное:

Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии

Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов
Формула 1 Формула 1

Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче

Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность
Формула 1 Формула 1

Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.