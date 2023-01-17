Ферстаппен объяснил, почему соперникам будет сложно догнать Red Bull в 2023-м
По мнению чемпиона мира, отыграть отставание в Формуле 1 возможно, но это всегда требует значительного времени
Минувший сезон Ф1 завершился убедительными победами Макса Ферстаппена и Red Bull Racing – остальным командам удалось одержать всего пять побед в 22 Гран При.
При этом нет сомнений, что в Ferrari и Mercedes не будут мириться с такой ситуацией и в новом чемпионате попробуют навязать борьбу фаворитам. Однако сократить отставание им будет непросто – об этом голландец рассказал в интервью Viaplay.
«Когда правила поменялись, какие-то команды лучше справились с задачей, – объяснил Макс. – Если ты понимаешь, что действуешь правильно, можно делать дальнейшие шаги вперед.
Но если выбранный тобой путь оказывается неверным, приходится изобретать все заново и наверстывать потерянное. А когда ты позади, нагнать непросто.
Вспомните нашу историю – потребовалось несколько лет, чтобы настичь Mercedes. Сначала у нас не было хорошего мотора, но мы смогли решить этот вопрос [начав сотрудничество с Honda].
Параллельно шла работа над машиной, и в итоге мы смогли собрать все компоненты вместе. Сейчас Red Bull уже более или менее там, где мы рассчитывали быть. Но на это потребовался не один год.
Возможно, у наших соперников все не столь сложно, но догонять всегда непросто. Понятно, что они изо всех сил стараются сократить отставание. Но и мы тоже не сидим сложа руки и стараемся продвигаться вперед. Надеюсь, у нас все получится».
Red Bull уже объявила, что покажет машину 2023 года 3 февраля в Нью-Йорке.
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