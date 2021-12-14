Если в споре пилотов Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон подошли к решающей гонке сезона с равенством очков, то в Кубке конструкторов к Абу-Даби все было уже практически решено: Mercedes опережала Red Bull Racing на 28 баллов, отыграть которые было едва ли возможно.

В тот момент, когда занимавшему третье место Серхио Пересу скомандовали остановить машину в боксах, все было решено окончательно: после этого даже победы Макса с бонусом за лучший круг не хватило бы, чтобы переиграть Mercedes.

Валттери Боттас не лучшим образом провел финальную гонку за чемпионов мира, но в итоге разница в Кубке конструкторов так и сохранилась на отметке в 28 очков – представители Брэкли стали сильнейшими в восьмой раз подряд.

Разумеется, это событие оказалось не столь значимым, как дебютный титул Макса, однако голландец объяснил, что привело к такому исходу.

«В споре пилотов исход борьбы мог оказаться любым, – сказал он репортерам. – У нас с Льюисом был фантастический сезон, мы заставляли друг друга бороться на пределе возможного.

Если же говорить о Кубке конструкторов, то думаю, они победили справедливо. Они просто были быстрее, и нам тут не за что винить себя. Мы со своей стороны сделали все возможное и старались выступать как можно сильнее, но итог получился объективным».

Он добавил: «Сражение команд получилось интересным. Каждый отдавал ему все силы, сражаюсь до конца. Были моменты, когда казалось, что все ускользает у нас из рук, что мы не сможем продолжать это сражение до последней гонки.

Были и неожиданные гонки, когда мы не должны были побеждать, но становились сильнейшими. Но порой мне не везло, как с шиной [в Баку]. Из-за таких моментов мы потеряли много очков. В целом я бы назвал сезон напряженным и безумным».

Также Макс отметил, что все те противоречия, которые вызвал финал сезона, касаются только судейства – к действиям Red Bull ни у кого претензий не возникло.

«Это нормально для концовки сезона, – сказал чемпион, оценивая критику. – Я все равно радуюсь. Наша команда не допустила никаких нарушений. Когда [после выезда машины безопасности] появились зеленые флаги, мы начали борьбу и все решили на трассе».