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Формула 1 / Новость

Ферстаппен объяснил, почему не смог второй раз пройти Хэмилтона

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Макс три круга висел на хвосте у Mercedes, но не смог атаковать

Ферстаппен объяснил, почему не смог второй раз пройти Хэмилтона

Макс Ферстаппен не смог выиграть Гран При Бахрейна, хотя явно был быстрейшим на трассе. На 53-м круге он вернул Льюису Хэмилтону позицию после того, как обогнал его с нарушением границ трассы. У голландца оставалось еще 3 круга, чтобы пройти Mercedes и победить, но сделать этого он не смог.

Макс объяснил это проблемами с резиной. 

«[После того, как я вернул позицию], было очень трудно за ним удержаться, – сказал Ферстаппен. – В 13-м повороте того же круга у меня была сильная избыточная поворачиваемость, и после этого шины больше не позволяли мне атаковать.

Конечно, моя резина была на 10-11 кругов свежее [чем у Хэмилтона], но с этими машинами такое преимущество быстро теряется, стоит подъехать на полторы секунды к другому болиду. Да и ветер играл не в мою пользу».

При этом Макс отметил, что если бы решил вернуть Хэмилтону позицию попозже, то поступил бы нечестно: «Там мы были бы так близки, что я легко смог бы пройти его обратно с помощью DRS. Так что пришлось пропустить его после 10-го поворота. 

С нынешними машинами очень важно держать свою позицию на трассе. Сегодня мы ее отдали».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Автор Алекс Калинаукас

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