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На французском этапе Ф1 две то-команды, Ferrari и Red Bull, поначалу были практически равны по скорости. Однако ко второй тренировке наметилось преимущество Скудерии, пилоты которой возглавили протокол.

После завершения заездов Мак Ферстаппен, уступивший лучшему результату Карлоса Сайнса 0,550 секунды, объяснил причину такой разницы.

«Вторая сессия оказалась для нас чуть более сложной, – признался голландец репортерам. – Нам не удалось получить тот баланс, на который мы рассчитывали. Кроме того, мы провели с машиной ряд экспериментов. Посмотрим на их результаты завтра.

Конечно, мы попробуем прибавить в скорости. Полагаю, на длинных сериях сегодня мы смотрелись получше, чем с пустыми баками. Но шины сильно нагревались, что затруднило оценки. Нам явно придется еще поработать».

Серхио Перес, который уступил напарнику секунду и остался лишь десятым, добавил: «У меня сегодня было несколько задержек. Ничего серьезного, просто небольшие сложности с одним из стабилизаторов.

Пока мне не особенно комфортно за рулем. Думаю, сегодня вечером придется потрудиться, чтобы собрать наилучшую комбинацию для квалификации и гонки».

В 2021 году Макс выиграл Гран При Франции, а Серхио финишировал в гонке третьим.

Дополнительная информация: Филип Клерен