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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Реакция

Ферстаппен объяснил неудачу в «странной» квалификации

Чемпион мира остался по итогам субботней сессии в Джидде только четвертым – и признался, что у него очень много вопросов

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Ферстаппен объяснил неудачу в «странной» квалификации
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Демонстрируя хорошую скорость в тренировках Гран При Саудовской Аравии, Макс Ферстаппен не сумел подняться в квалификации выше четвертой позиции. Голландец уступил не только дуэту Ferrari, но и собственному напарнику Серхио Пересу.

При этом по итогам первой попытки в финале Макс и вовсе был восьмым, но смог немного выправить ситуацию.

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Разумеется, такой исход субботы не устроил гонщика Red Bull, который в прошлом декабре на этой же трассе имел отличные шансы на поул, но попал в аварию на выходе из финального поворота. 

«Первый круг в финальном сегменте получился просто драматичным, – признался он репортерам Viaplay. – Сцепления не было вообще. Да и вторая попытка вышла не особенно успешной. 

У меня был хороший круг в первом сегменте – так вот, в некоторых поворотах я даже не мог повторить ту скорость». 

Слова Ферстаппена позволяют сделать вывод, что в Red Bull оказались не готовы к изменению условий по ходу часовой паузы после аварии Мика Шумахера. Воздух и асфальт остыли, и RB18 растеряла прежнюю скорость. 

«Это очень странно, – признал Макс. – Нам надо внимательнейшим образом во всем разобраться. Это касается прогрева шин и моих действий в сравнении с соперниками. В этот раз что-то явно было сделано не так. 

Также меня не устроило поведение машины в быстрых поворотах, вроде 16-го и 22-го. Там баланс был очень скверным, я просто не мог атаковать из-за сильной недостаточной поворачиваемости. Понятно, что я хотел совсем не такой квалификации».

Позитив пилот увидел лишь в хорошей скорости напарника: «Серхио проехал классный круг. Это здорово, так как показывает скорость машины. Надеюсь, это поможет мне добиться верного баланса в гонке, и тогда я смогу забыть о квалификации».

В 2021-м Ферстаппен финишировал в Джидде вторым, проиграв в острой дуэли Льюису Хэмилтону. 

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