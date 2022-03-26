Ферстаппен объяснил неудачу в «странной» квалификации

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Демонстрируя хорошую скорость в тренировках Гран При Саудовской Аравии, Макс Ферстаппен не сумел подняться в квалификации выше четвертой позиции. Голландец уступил не только дуэту Ferrari, но и собственному напарнику Серхио Пересу.

При этом по итогам первой попытки в финале Макс и вовсе был восьмым, но смог немного выправить ситуацию.

Разумеется, такой исход субботы не устроил гонщика Red Bull, который в прошлом декабре на этой же трассе имел отличные шансы на поул, но попал в аварию на выходе из финального поворота.

«Первый круг в финальном сегменте получился просто драматичным, – признался он репортерам Viaplay. – Сцепления не было вообще. Да и вторая попытка вышла не особенно успешной.

У меня был хороший круг в первом сегменте – так вот, в некоторых поворотах я даже не мог повторить ту скорость».

Слова Ферстаппена позволяют сделать вывод, что в Red Bull оказались не готовы к изменению условий по ходу часовой паузы после аварии Мика Шумахера. Воздух и асфальт остыли, и RB18 растеряла прежнюю скорость.

«Это очень странно, – признал Макс. – Нам надо внимательнейшим образом во всем разобраться. Это касается прогрева шин и моих действий в сравнении с соперниками. В этот раз что-то явно было сделано не так.

Также меня не устроило поведение машины в быстрых поворотах, вроде 16-го и 22-го. Там баланс был очень скверным, я просто не мог атаковать из-за сильной недостаточной поворачиваемости. Понятно, что я хотел совсем не такой квалификации».

Позитив пилот увидел лишь в хорошей скорости напарника: «Серхио проехал классный круг. Это здорово, так как показывает скорость машины. Надеюсь, это поможет мне добиться верного баланса в гонке, и тогда я смогу забыть о квалификации».

В 2021-м Ферстаппен финишировал в Джидде вторым, проиграв в острой дуэли Льюису Хэмилтону.