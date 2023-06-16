Ферстаппен объяснил неудачное начало Гран При Канады
Лидер Формулы 1 рассказал, что именно помешало им с Red Bull в пятницу и выразил надежду, что в дальнейшем машина поедет быстрее
Макс Ферстаппен показал только шестое время в единственной сессии первого дня уик-энда на трассе Жиля Вильнева. Пилот Red Bull уступил четыре с лишним десятых лучшему результату Льюиса Хэмилтона из Mercedes.
«Начало вышло скомканным из-за отмены первой сессии, но тут все в равных условиях, – сказал голландец в телеинтервью. – Как минимум, мы неплохо поездили во второй тренировке.
Думаю, у нас еще много работы. Пока что машина далеко не фантастически ведет себя на кочках и поребриках. Все не так плохо, но нам точно нужно кое-что поправить тонкими настройками».
На вопрос, удалось ли соперникам подобраться к Red Bull, Макс ответил утвердительно: «Это так. Давайте посмотрим, что у них выйдет. У нас был не самый хороший день – может быть, у них как раз получилось наоборот.
Мы знаем, как наша машина едет на этих поребриках. Они не лучшим образом подходят нам, но мы попробуем улучшить ситуацию».
Он добавил: «Похоже, завтра будет много дождя, а воскресенье может получиться сухим. Это усложнит задачу, но тут уж ничего не поделать».
Год назад Макс выиграл дождевую квалификацию в Канаде, а следом стал сильнейшим и в гонке.
Дополнительная информация: Филип Клерен
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