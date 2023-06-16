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Ферстаппен объяснил неудачное начало Гран При Канады

Лидер Формулы 1 рассказал, что именно помешало им с Red Bull в пятницу и выразил надежду, что в дальнейшем машина поедет быстрее

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен показал только шестое время в единственной сессии первого дня уик-энда на трассе Жиля Вильнева. Пилот Red Bull уступил четыре с лишним десятых лучшему результату Льюиса Хэмилтона из Mercedes. 

«Начало вышло скомканным из-за отмены первой сессии, но тут все в равных условиях, – сказал голландец в телеинтервью. – Как минимум, мы неплохо поездили во второй тренировке.

Думаю, у нас еще много работы. Пока что машина далеко не фантастически ведет себя на кочках и поребриках. Все не так плохо, но нам точно нужно кое-что поправить тонкими настройками».

На вопрос, удалось ли соперникам подобраться к Red Bull, Макс ответил утвердительно: «Это так. Давайте посмотрим, что у них выйдет. У нас был не самый хороший день – может быть, у них как раз получилось наоборот.

Мы знаем, как наша машина едет на этих поребриках. Они не лучшим образом подходят нам, но мы попробуем улучшить ситуацию».

Он добавил: «Похоже, завтра будет много дождя, а воскресенье может получиться сухим. Это усложнит задачу, но тут уж ничего не поделать».

Год назад Макс выиграл дождевую квалификацию в Канаде, а следом стал сильнейшим и в гонке. 

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Дополнительная информация: Филип Клерен

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