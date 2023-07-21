Ферстаппен объяснил, куда пропал темп Red Bull в Венгрии

Лишь 11-й результат Макса Ферстаппена стал одной из неожиданностей пятницы на «Хунгароринге». Пилот, одержавший до этого шесть побед подряд, уступил шесть десятых лучшему результату Шарля Леклера.

Однако сам он спокойно оценил итоги дня: по словам Макса, экспериментальный формат уик-энда привел к тому, что тактический выбор Red Bull сильно ограничил гонщикам команды время на трассе.

«Пока очень сложно что-то комментировать, – сказал лидер сезона на медиа-сессии. – Дело в том, что сегодня мы использовали совсем мало комплектов шин. Эти новые правили жестко лимитируют нас, мы не хотели сразу истратить всю резину, пусть даже это и позволило бы чуть лучше подготовиться к продолжению уик-энда.

Жаль, что так вышло, сегодня на трибунах было много болельщиков, но они так толком ничего и не увидели. Пока мы просто экономили шины. И как по мне, это не лучший вариант [в плане зрелищности]».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Он добавил: «При этом наша машина едет неплохо. Есть легкая недостаточная поворачиваемость, но на длинных сериях кругов все выглядит хорошо. Про квалификационный темп говорить сложнее, но, думаю, мы и в нем будем сильны».

На вопрос об ожиданиях от квалификации голландец ответил: «Разумеется, мы хотим стать быстрейшими. Но для этого надо будет побольше поездить на разных составах, чтобы получше разобраться с ними».

Год назад Ферстаппен пробился к победе в Венгрии с десятого места на решетке.

Дополнительная информация: Рональд Фординг