Ферстаппен объяснил, как Red Bull переиграет Ferrari в Монце
По мнению голландца, сравнивать надо не время лучшего круга, а темп на длинной дистанции – а в этом компоненте преимущество на Гран При Италии у его команды
В преддверии уик-энда на самой быстрой трассе сезона команду Red Bull Racing называли главным фаворитом – после Бельгии, где на длинных прямых никто не мог угнаться за RB18, это казалось вполне логичным.
Перед стартом Гран При стало известно, что оба пилота «Быков» потеряют стартовые позиции из-за установки новых моторов. Однако в данном случае Макс Ферстаппен с Серхио Пересом пропустят всего по несколько соперинков, а не будут отправлены в конец решетки, как голландец в Спа (что, впрочем, все равно не помешало ему выиграть).
И хотя в Red Bull выстроили свою программу с учетом наказания, чтобы иметь возможность обгонять в гонке, пятница осталась за Ferrari – Шарль Леклер проехал на 0,143 быстрее Ферстаппена.
Однако Макс объяснил, что такая ситуация нисколько не беспокоит его, так как в этот раз надо сравнивать вовсе не наилучшее время одного круга.
«Наша машина хороша, – сказал действующий чемпион на вечернем медиа-брифинге. – Я просто попытался кое что попробовать во второй тренировке, чтобы понять, даст ли это прибавку в сравнении с первой.
Что-то сработало, а что-то – нет. Но прежде всего мы занимались подготовкой к гонке, учитывая наши небольшие штрафы. И, похоже, все работает правильно».
Говоря о Ferrari, он добавил: «Они выглядят хорошо. Но я не волнуюсь по этому поводу. Во-первых, нам еще надо завершить кое-что.
А во-вторых, если посмотреть на длинные серии, то там у нас все в порядке. А для гонки важно именно это».
Макс выиграл в Спа с 14-го места. По его словам, в Монце отыгрывать позиции будет не столь просто.
«Две трассы не так и похожи в плане конфигурации, – объяснил голландец. – В Монце прижимная сила куда меньше, это было понятно изначально.
Но если мы отыщем верное решение, то у нас, думаю, будет хороший шанс. Ведь отыгрывать придется вдвое меньше, чем в Спа».
За всю карьеру в Ф1 Ферстаппен ни разу не выигрывал Гран При Италии. В прошлом году они столкнулись в споре за позицию с Льюисом Хэмилтоном.
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