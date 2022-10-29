Ферстаппен объяснил, как отобрал поул у Mercedes
По словам Макса, после утренней тренировки в команде Red Bull Racing пошли на серьезное изменение настроек
После того, как большую часть пятницы участники мексиканского Гран При команды посвятили тестам шин, субботняя утренняя сессия имела первостепенное значение для подготовки к квалификации. Лучшими в ней стали пилоты Mercedes, что автоматически сделало их фаворитами в споре за поул.
Сама квалификация также началась с преимуществом «Серебряных стрел», Льюис Хэмилтон оказался быстрейшим в двух первых сегментах. Однако в финале ни семикратный чемпион, ни его напарник Джордж Расселл не смогли угнаться за Максом Ферстаппеном из Red Bull.
«Квалификация вышла хорошей, – не стал скрывать удовольствия голландец. – Борьба была очень упорной, но после сегодняшней тренировки мы внесли очень правильные изменения в настройки, что позволило найти свой ритм. Быть на поуле здесь – просто потрясающе.
Понятно, что до первого поворота на этой трассе долгий путь, так что нужно хорошо стартовать. Но у нас быстрая машина, а это самое главное».
Другой пилот Red Bull, местный кумир Серхио Перес, стартует в Мехико четвертым. По мнению Макса, он тоже сможет побороться с пилотами Merc.
«Да, он завтра будет в борьбе, – заверил Ферстаппен. – Наша машина быстра, так что гонка будет классной со множеством событий.
Думаю, они [Mercedes] будут близко к нам. Обычно у них хороший гоночный темп. Многое будет зависеть от тактики, о завтра мы над этим поработаем».
Как Mercedes смогла опередить Ferrari? Версия Расселла
Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
Самое важное:
Леклер: Я знал, что будет сложно. Но не думал, что настолько
Лидер Скудерии финишировал в Мексике только шестым, причем нехватка скорости поставила его в тупик
Хэмилтон признал ошибку Mercedes с шинной тактикой
По словам Льюиса, схема Medium-Hard оказалась в Мехико далеко не оптимальной
Гран При Мексики: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен выиграл 14-ю гонку в сезоне. Олег Карпов подводит итоги спустя минуты после финиша гонки на автодроме имени братьев Родригес.
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики
Mercedes сократила отрыв от Ferrari и претендует на второе место в Кубке конструкторов