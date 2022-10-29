Ферстаппен объяснил, как отобрал поул у Mercedes

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После того, как большую часть пятницы участники мексиканского Гран При команды посвятили тестам шин, субботняя утренняя сессия имела первостепенное значение для подготовки к квалификации. Лучшими в ней стали пилоты Mercedes, что автоматически сделало их фаворитами в споре за поул.

Сама квалификация также началась с преимуществом «Серебряных стрел», Льюис Хэмилтон оказался быстрейшим в двух первых сегментах. Однако в финале ни семикратный чемпион, ни его напарник Джордж Расселл не смогли угнаться за Максом Ферстаппеном из Red Bull.

«Квалификация вышла хорошей, – не стал скрывать удовольствия голландец. – Борьба была очень упорной, но после сегодняшней тренировки мы внесли очень правильные изменения в настройки, что позволило найти свой ритм. Быть на поуле здесь – просто потрясающе.

Понятно, что до первого поворота на этой трассе долгий путь, так что нужно хорошо стартовать. Но у нас быстрая машина, а это самое главное».

Другой пилот Red Bull, местный кумир Серхио Перес, стартует в Мехико четвертым. По мнению Макса, он тоже сможет побороться с пилотами Merc.

«Да, он завтра будет в борьбе, – заверил Ферстаппен. – Наша машина быстра, так что гонка будет классной со множеством событий.

Думаю, они [Mercedes] будут близко к нам. Обычно у них хороший гоночный темп. Многое будет зависеть от тактики, о завтра мы над этим поработаем».