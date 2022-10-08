Ферстаппен объяснил инцидент с Норрисом своей ошибкой
Обладатель поула допустил занос в самый неподходящий момент
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Японии, но еще может потерять место на поуле, так как судьи расследуют его инцидент с Ландо Норрисом.
Пилот McLaren был на своем быстром круге, а Ферстаппен, напротив, ехал медленно, и когда Норрис уже подъезжал, болид Red Bull сместился поперек траектории.
Норрис успел среагировать и избежать столкновения, но ему даже пришлось выехать для этого на газон. Сразу после сессии Ферстаппена спросили, что это было.
«С Ландо вышло нехорошо, – признал голландец. – Я ехал медленно и как раз собирался ускориться, но допустил пробуксовку, из-за чего болид стало разворачивать. Именно в этот момент мимо на высокой скорости проезжал Норрис. К счастью, мы смогли с ним разминуться. Просто два этих события, мой занос и его опережение произошло в один единственный момент».
Ферстаппен также рассказал о куске пластика, вылетевшем из-под его машины.
«Под конец финала квалификации от моей машины отлетел кусок воздушного канала под днищем, я думаю, именно это помешало мне улучшить свое время. К счастью, круг, показанный в начале сессии оказался достаточно хорош чтобы быть на поуле», – сказал лидер чемпионата.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Стартовая решетка Гран При Японии
«Доверился шинам». Сайнс объяснил, как проиграл поул на «Сузуке»
Самое важное:
Бинотто призвал раскрыть содержание переговоров FIA и Red Bull по бюджету
Глава Ferrari назвал нездоровой ситуацию, когда одна из команд убеждает финансовых контролеров в своей правоте, а остальные не в курсе этой дискуссии
Ферстаппен: Это я посоветовал де Врису позвонить Марко после Монцы
Как оказалось, пилот Red Bull не только сам ведет спор за второй титул, но и параллельно помогает старшему соотечественнику устраивать карьеру
Риккардо объявил, что не будет выступать в Ф1 в 2023 году
Австралиец признал, что не смог договориться о выступлениях в другой команде после увольнения из McLaren
Расселл: Сузука обнажила слабые места нашей машины
Недостаток скорости на прямых сыграл в квалификации Гран При Японии против Джорджа и его напарника Льюиса Хэмилтона