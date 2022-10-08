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Формула 1 / Гран При Японии Новости

Ферстаппен объяснил инцидент с Норрисом своей ошибкой

Обладатель поула допустил занос в самый неподходящий момент

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Ферстаппен объяснил инцидент с Норрисом своей ошибкой
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Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Японии, но еще может потерять место на поуле, так как судьи расследуют его инцидент с Ландо Норрисом.

Пилот McLaren был на своем быстром круге, а Ферстаппен, напротив, ехал медленно, и когда Норрис уже подъезжал, болид Red Bull сместился поперек траектории.

Норрис успел среагировать и избежать столкновения, но ему даже пришлось выехать для этого на газон. Сразу после сессии Ферстаппена спросили, что это было.

«С Ландо вышло нехорошо, – признал голландец. – Я ехал медленно и как раз собирался ускориться, но допустил пробуксовку, из-за чего болид стало разворачивать. Именно в этот момент мимо на высокой скорости проезжал Норрис. К счастью, мы смогли с ним разминуться. Просто два этих события, мой занос и его опережение произошло в один единственный момент».

Ферстаппен также рассказал о куске пластика, вылетевшем из-под его машины.

«Под конец финала квалификации от моей машины отлетел кусок воздушного канала под днищем, я думаю, именно это помешало мне улучшить свое время. К счастью, круг, показанный в начале сессии оказался достаточно хорош чтобы быть на поуле», – сказал лидер чемпионата.

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