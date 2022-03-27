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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Ферстаппен объяснил, что позволило ему обыграть Леклера

По словам Макса, на шинах Medium у его Red Bull не было темпа для борьбы за победу, однако после перехода на Hard все стало совершенно иначе

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен объяснил, что позволило ему обыграть Леклера
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Макс Ферстаппен боролся за победу с Шарлем Леклером на дебютной гонке сезона Ф1 в Бахрейне, но там сошел в концовке из-за проблем с топливной системой. Неделю спустя два гонщика продолжили сражение в саудовской Джидде – и на этот раз представитель Red Bull оказался сильнейшим

По его словам, только после пит-стопа и перехода на жесткие слики Hard он смог всерьез претендовать на вершину подиума.

«Было непросто, – объяснил голландец в эфире Sky Sports. – На Medium мне не хватало сцепления передних колес, сохранялась сильная недостаточная поворачиваемость. К тому же, резина быстро утратила оптимальные кондиции, так что мне было не особенно весело. Приходилось уделять максимальное внимание контролю за шинами. 

Когда Серхио [Пересу, первому лидеру гонки] не повезло с машиной безопасности, я стал вторым. А комплект Hard оставил куда более приятные впечатления. Мне удавалось атаковать, шины дольше оставались в оптимальных кондициях.

У Ferrari была сегодня очень хорошая скорость в быстрых поворотах, что объясняется их настройками крыльев. Потому мне важно было контролировать ситуацию, стараться держаться за ним. Это нам удалось, и я понял, что на финальных кругах возможно все.

К сожалению, из-за режима VSC шины остыли. Но после рестарта у меня был хороший темп, и я решил попробовать. Он [Леклер] действовал умно, у них отлично работают режимы атаки и обороны. Когда я обгонял при помощи DRS в последнем повороте, он очень здорово проводил отрезок до первого. И переиграть их было бы сложно даже с меньшим углом атаки крыльев, чем был у нас.

В какой-то момент я изменил тактику и смог обогнать в первом повороте, после чего вынужден был проехать четыре оставшихся круга в квалификационном темпе, а он постоянно открывал DRS, стремясь отыграться. Но все же я остался впереди». 

Макс добавил: «В таких дуэлях требуется выдержка, ведь в конечном счете я хочу заработать очки, победить, но ни в коем случае не выбыть из гонки. Это сражение получилось сколь классным, столь и упорным. Мы уважаем друг друга, а это очень важно для подобных поединков».

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