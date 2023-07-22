Ферстаппен объяснил, что помешало ему продолжить серию поулов

Лидер сезона Ф1 лидировал после первых быстрых попыток в финале субботней сессии Гран При Венгрии, но не смог улучшить свое время на решающем быстром круге и остался вторым в 0,003 секунды за Льюисом Хэмилтоном.

Для Макса Ферстаппена это квалификационное поражение стало первым с майского этапа в Майами – он честно признал, что в этот раз не сумел воспользоваться потенциалом Red Bull RB19.

«Весь уик-энд у нас нет нормального баланса, – сказал голландский пилот. – В каждой сессии чередуются взлеты и падения. Квалификация тоже вышла сложной, в двух первых сегментах я не чувствовал достаточной уверенности в машине, чтобы атаковать по-настоящему.

Первая попытка в финале вышла неплохой, но во второй ощущения вновь были не те.

Я пробовал атаковать поострее, но срывало то задок, то передок».

Он добавил: «Мы остались вторыми, хотя должны были обгонять всех, как обычно. Нам пока так и не удалось найти свою скорость. Думаю, нам просто не удалось сделать все правильно с настройками.

Что-то постоянно идет не так, потому мы и не там, где хотим быть».

При этом Макс выразил надежду, что в гоночной конфигурации дела у Red Bull пойдут лучше.

«Прогноз обещает жару, что обычно приводит к сложностям с задней резиной, – объяснил он. – Но, думаю, к гонке ситуация наладится. Я все же надеюсь, что проблемы с балансом касались только квалификации».

Ферстаппен выиграл шесть последних гонок Ф1 – в последний раз он не смог победить еще в конце апреля в Баку.