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Ферстаппен объяснил, что помешало ему продолжить серию поулов

По словам Макса, машина вполне позволяла ему выиграть квалификацию в Венгрии – но у них с Red Bull не получилось добиться этого

Джонатан Нобл
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Лидер сезона Ф1 лидировал после первых быстрых попыток в финале субботней сессии Гран При Венгрии, но не смог улучшить свое время на решающем быстром круге и остался вторым в 0,003 секунды за Льюисом Хэмилтоном. 

Для Макса Ферстаппена это квалификационное поражение стало первым с майского этапа в Майами – он честно признал, что в этот раз не сумел воспользоваться потенциалом Red Bull RB19.

«Весь уик-энд у нас нет нормального баланса, – сказал голландский пилот. – В каждой сессии чередуются взлеты и падения. Квалификация тоже вышла сложной, в двух первых сегментах я не чувствовал достаточной уверенности в машине, чтобы атаковать по-настоящему. 

Первая попытка в финале вышла неплохой, но во второй ощущения вновь были не те. 

Я пробовал атаковать поострее, но срывало то задок, то передок». 

Он добавил: «Мы остались вторыми, хотя должны были обгонять всех, как обычно. Нам пока так и не удалось найти свою скорость. Думаю, нам просто не удалось сделать все правильно с настройками. 

Что-то постоянно идет не так, потому мы и не там, где хотим быть».

При этом Макс выразил надежду, что в гоночной конфигурации дела у Red Bull пойдут лучше. 

«Прогноз обещает жару, что обычно приводит к сложностям с задней резиной, – объяснил он. – Но, думаю, к гонке ситуация наладится. Я все же надеюсь, что проблемы с балансом касались только квалификации».

Ферстаппен выиграл шесть последних гонок Ф1 – в последний раз он не смог победить еще в конце апреля в Баку.  

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