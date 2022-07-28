Ферстаппен объяснил, чем «Хунгароринг» не подходит Red Bull
Макс приехал в Венгрию безоговорочным лидером сезона, но характеристики машины RB18 не лучшим образом подходят местной трассе
Первые 12 Гран При нынешнего сезона Ф1 принесли команде Red Bull Racing восемь побед. Макс Ферстаппен все ближе к тому, чтобы защитить свой титул – однако в этот уик-энд в Венгрии, по мнению гонщика, его будет сложно назвать фаворитом.
Гоночное кольцо в пригороде Будапешта является одним из самых медленных в календаре, тут нужен максимальный уровень прижимной силы – а потому «Быкам» будет непросто угнаться за Ferrari.
«Трасса в Венгрии весьма специфична, – цитирует лидера сезона пресс-слцжба команды. – Мне очень нравится пилотировать здесь, она похожа на дорожку для картинга, в особенности техничный второй сектор.
Также интересно будет посмотреть, как на ход уик-энда повлияет погода.
Сложно предсказать, как мы будем выглядеть на этом этапе, но в целом трасса не особенно подходит нашей машине. Но я в любом случае нацеливаюсь на максимально возможный результат и постараюсь сделать все возможное, чтобы принести команде еще одну победу.
А вообще, конечно, уже хочется поскорее начать летние каникулы. Надеюсь, все команда сможет хорошо отдохнуть, чтобы сильно начать вторую половину сезона».
Его напарник Серхио Перес отметил, что для него важнее всего оставить в прошлом неудачный этап во Франции.
«Он стал для меня сильным разочарованием, – объяснил мексиканец. – У меня не было достаточного темпа, а в кокпите я ощущал себя не вполне уверенно. Мы с командой серьезно поработали, чтобы разобраться, почему так вышло».
Год назад оба пилота Red Bull стали на «Хунгароринге» участниками большой стартовой аварии на сырой трассе. Перес в результате сошел, а Ферстаппен на сильно поврежденной машине смог финишировать лишь девятым.
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