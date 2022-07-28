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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Ферстаппен объяснил, чем «Хунгароринг» не подходит Red Bull

Макс приехал в Венгрию безоговорочным лидером сезона, но характеристики машины RB18 не лучшим образом подходят местной трассе

Автор:
, Редактор (Турция)
Ферстаппен объяснил, чем «Хунгароринг» не подходит Red Bull
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Первые 12 Гран При нынешнего сезона Ф1 принесли команде Red Bull Racing восемь побед. Макс Ферстаппен все ближе к тому, чтобы защитить свой титул – однако в этот уик-энд в Венгрии, по мнению гонщика, его будет сложно назвать фаворитом. 

Гоночное кольцо в пригороде Будапешта является одним из самых медленных в календаре, тут нужен максимальный уровень прижимной силы – а потому «Быкам» будет непросто угнаться за Ferrari.

«Трасса в Венгрии весьма специфична, – цитирует лидера сезона пресс-слцжба команды. – Мне очень нравится пилотировать здесь, она похожа на дорожку для картинга, в особенности техничный второй сектор.

Также интересно будет посмотреть, как на ход уик-энда повлияет погода. 

Сложно предсказать, как мы будем выглядеть на этом этапе, но в целом трасса не особенно подходит нашей машине. Но я в любом случае нацеливаюсь на максимально возможный результат и постараюсь сделать все возможное, чтобы принести команде еще одну победу. 

А вообще, конечно, уже хочется поскорее начать летние каникулы. Надеюсь, все команда сможет хорошо отдохнуть, чтобы сильно начать вторую половину сезона».  

Его напарник Серхио Перес отметил, что для него важнее всего оставить в прошлом неудачный этап во Франции. 

«Он стал для меня сильным разочарованием, – объяснил мексиканец. – У меня не было достаточного темпа, а в кокпите я ощущал себя не вполне уверенно. Мы с командой серьезно поработали, чтобы разобраться, почему так вышло». 

Год назад оба пилота Red Bull стали на «Хунгароринге» участниками большой стартовой аварии на сырой трассе. Перес в результате сошел, а Ферстаппен на сильно поврежденной машине смог финишировать лишь девятым. 

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