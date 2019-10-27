Ферстаппен обвинил судей: его оштрафовали, а Хэмилтона нет

Победитель квалификации Макс Ферстаппен потерял три позиции на решетке Гран При Мексики за то, что не сбросил скорость под желтыми флагами после аварии Валттери Боттаса.

После финиша в гонке на шестом месте пилот Red Bull признал наказание справедливым, но отметил, что одному из его соперников такое же нарушение судьи простили. Голландец не назвал нарушителя, но намекнул, что тот выступал за Mercedes.

«Правило предельно ясное, – сказал Ферстаппен. – Единственное, что я хочу сказать, учитывая обилие комментариев: конечно, я должен был сбросить газ – но тогда и все остальные должны были. Я знаю, что Себ [Феттель] это сделал, а вот один пилот на серебристой машине – нет. И его потом не оштрафовали, что меня бесит. Но так уже вышло. Я не могу отвечать за вопросы соблюдения правил другими гонщиками».

Оценивая свое высупление в воскресенье, Макс добавил: «Я мог побороться даже с четвертого места, но то, что произошло на первом круге [с Хэмилтоном] и затем с Валттери, полностью испортило мою гонку».

На старте гонки Ферстаппен потерял позиции в результате борьбы с лидером нынешнего сезона, а затем получил прокол колеса из-за контакта с Боттасом.

«Льюис поехал по внешней траектории в первом повороте и затем очень поздно затормозил во втором, – сказал голландец. – Мне пришлось съехать с трассы. А потом в эпизоде с Валттери я поехал по внутренней и поравнялся с ним. Полагаю, он меня не видел, уже поворачивал и зацепил мое правое заднее колесо».

Дополнительная информация: Эд Стро