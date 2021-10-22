Ферстаппен обвинил сериал Netflix во лжи и отказался сниматься
По словам гонщика, создатели документалки Drive to survive в прошлом выдумывали сюжеты, чтобы сделать сериал драматичнее
Документальный сериал Drive to survive, который делает сервис Netflix, уже привлек к Формуле 1 большое внимание со стороны людей, ранее не интересовавшихся этим чемпионатом. Особенно сильно это заметно в Америке, где болельщики ранее ориентировались только на местные гоночные серии.
Сейчас снимается уже четвертый сезон документального сериала, который по традиции должен выйти весной и рассказать о событиях этого года. Однако лидер чемпионата Макс Ферстаппен рассказал, что отказался принимать участие в проекте.
«Я понимаю, что такие фильмы нужны для того, чтобы увеличить популярность Формулы 1 в Америке, – сказал Ферстаппен прессе в четверг в Остине. – Но я как пилот не хочу более принимать в этом участие.
Они пару раз наврали по поводу соперничеств между пилотами, которых на самом деле не было. Так что я решил устраниться от этого и не давать интервью, потому, что без придуманной драматургии там и показывать будет нечего.
А я не герой красивых драм. Мне нравятся точные факты и та реальность, которая происходит на самом деле».
Ферстаппен допустил, что в новом сезоне могут рассказать и о нем, но не через интервью, а закадровым текстом, проиллюстрировав это кадрами его гонок.
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