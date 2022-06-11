Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации Следующая / Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Ферстаппен обвинил себя в поражении в квалификации

По словам действующего чемпиона, это могло быть незаметно, но он допустил серию мелких ошибок

Автор:
, Редактор
Ферстаппен обвинил себя в поражении в квалификации
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Макс Ферстаппен стартует только третьим в Гран При Азербайджана. По ходу квалификации стало понятно, что из-за небольших проблем на болиде Серхио Переса команда Red Bull в финальной сессии выпустила своих пилотов как минимум не в той последовательности, в которой хотела бы.

Именно этим можно было бы объяснить третье место Ферстаппена, но сам голландец предпочел взять всю вину только на себя.

«Я неплохо начал последний быстрый круг, но потом немного его подпортил, – заявил Ферстаппен. – Какие-то мельчайшие ошибки, так бывает. В общем, идеального круга у меня не получилось, я никак не мог приспособиться к балансу между сцеплением передних и задних колес. В общем, не тот результат, о котором я мечтал, но все же. Мы стартуем вторыми и третьими, так что я думаю, это дает команде неплохие шансы на завтра.

Я думаю, что только завтра мы увидим, кто быстрее в гоночном темпе. В последнее время на длинных дистанциях наши машины были хороши и, повторюсь, я допустил мельчайшие ошибки, так что не судите о моей скорости по квалификации».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации
Предыдущая новость

Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации
Следующая новость

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Леклер удивился выигранному поулу Гран При Азербайджана
Формула 1

Леклер удивился выигранному поулу

Хорнер ответил Йосу Ферстаппену на критику Red Bull Гран При Азербайджана
Формула 1

Хорнер ответил Йосу Ферстаппену на критику Red Bull

Леклер пожаловался на падение мощности, которое сам и устроил Гран При Азербайджана
Формула 1

Леклер пожаловался на падение мощности, которое сам и устроил

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппен: Нельзя ограничивать зарплаты пилотов, это повредит юниорам
Формула 1

Ферстаппен: Нельзя ограничивать зарплаты пилотов, это повредит юниорам

Талант или воспитание? Мама Ферстаппена раскрыла секрет его скорости
Формула 1

Талант или воспитание? Мама Ферстаппена раскрыла секрет его скорости

Ферстаппен об ожиданиях от ГП в Баку: Хочу финишировать Гран При Азербайджана
Формула 1

Ферстаппен об ожиданиях от ГП в Баку: Хочу финишировать

Самое важное:

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо
Формула 1 Формула 1

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию
Формула 1 Формула 1

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.