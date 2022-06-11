Ферстаппен обвинил себя в поражении в квалификации

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Макс Ферстаппен стартует только третьим в Гран При Азербайджана. По ходу квалификации стало понятно, что из-за небольших проблем на болиде Серхио Переса команда Red Bull в финальной сессии выпустила своих пилотов как минимум не в той последовательности, в которой хотела бы.

Именно этим можно было бы объяснить третье место Ферстаппена, но сам голландец предпочел взять всю вину только на себя.

«Я неплохо начал последний быстрый круг, но потом немного его подпортил, – заявил Ферстаппен. – Какие-то мельчайшие ошибки, так бывает. В общем, идеального круга у меня не получилось, я никак не мог приспособиться к балансу между сцеплением передних и задних колес. В общем, не тот результат, о котором я мечтал, но все же. Мы стартуем вторыми и третьими, так что я думаю, это дает команде неплохие шансы на завтра.

Я думаю, что только завтра мы увидим, кто быстрее в гоночном темпе. В последнее время на длинных дистанциях наши машины были хороши и, повторюсь, я допустил мельчайшие ошибки, так что не судите о моей скорости по квалификации».