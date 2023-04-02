Ферстаппен обвинил Хэмилтона в нарушении правил борьбы на трассе

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Макс Ферстаппен выиграл Гран При Австралии, однако начало гонки оказалось для него непростым. На первых же метрах стартовавшего с поула голландца опередил Джордж Расселл, а на прямой, ведущей к третьему повороту, в борьбу с ним вступил Льюис Хэмилтон.

Семикратный чемпион поравнялся с соперником, находясь на внутреннем радиусе, а на выходе максимально расширил траекторию, не оставив на асфальте места для Red Bull. Макс остался недоволен этим эпизодом, о чем сразу сказал команде по радио.

После победного финиша он объяснил, что именно не устроило его в действиях Льюиса.

«Я в той ситуации стремился избежать столкновения, – сказал Макс. – Сейчас в правилах совершенно четко прописано, на что ты имеешь право, находясь снаружи. И в той ситуации эти требования были нарушены.

Ну да ладно. У нас был хороший темп, и я все равно обогнал его. Но в следующий раз я приму все случившееся во внимание».

Перед стартом чемпионата FIA традиционно публикует указания для гонщиков, которые определяют их действия в борьбе на трассе.

В частности, для случая атаки по внутреннему радиусу там сказано: «Чтобы обгоняемый гонщик имел обязательство оставить свободное место, обгоняющий должен в значительной степени поравняться с соперником и выполнять обгон безопасным и контролируемым образом, четко оставаясь в пределах трассы.

При рассмотрении того, что является "значительной частью", среди различных факторов судьи будут учитывать, находятся ли передние колеса обгоняющей машины рядом с другой машиной перед апексом поворота».

Макс добавил, что в тот момент предпочел не рисковать, так как гонка только началась.

«Я плохо стартовал, а первый круг проводил осторожно, так как мне было что терять. А вот им ради победы пришлось бы серьезно постараться», – объяснил гонщик Red Bull.

Также голландца спросили о скомканной концовке гонки.

«Сразу стало понятно, что наша машина быстра, – ответил Макс. – Я только ждал возможности использовать DRS, чтобы обогнать. Если же говорить о красных флагах, то первый [после аварии Алекса Элбона], пожалуй, был правильным, а вот второго я не понял. С этим была какая-то путаница».

Едва ли не единственным волнительным моментом после того, как Ферстаппен вышел в лидеры, стал его выезд с трассы в предпоследнем повороте.

«Я не хотел сильно повредить шину, – объяснил он. – Потому предпочел проехать по более широкой траектории, так как у меня был достаточный запас по времени.

Здорово, что я впервые выиграл здесь. Команде тоже уже давно не удавалось побеждать на этой трассе».

Прежде Red Bull всего раз становилась сильнейшей в Мельбурне – в 2011 году благодаря Себастьяну Феттелю.

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