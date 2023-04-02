Ферстаппен обвинил Хэмилтона в нарушении правил борьбы на трассе
По мнению лидера Формулы 1, на первом круге его соперник отклонился от тех принципов, которые установлены регламентом чемпионата
Макс Ферстаппен выиграл Гран При Австралии, однако начало гонки оказалось для него непростым. На первых же метрах стартовавшего с поула голландца опередил Джордж Расселл, а на прямой, ведущей к третьему повороту, в борьбу с ним вступил Льюис Хэмилтон.
Семикратный чемпион поравнялся с соперником, находясь на внутреннем радиусе, а на выходе максимально расширил траекторию, не оставив на асфальте места для Red Bull. Макс остался недоволен этим эпизодом, о чем сразу сказал команде по радио.
После победного финиша он объяснил, что именно не устроило его в действиях Льюиса.
«Я в той ситуации стремился избежать столкновения, – сказал Макс. – Сейчас в правилах совершенно четко прописано, на что ты имеешь право, находясь снаружи. И в той ситуации эти требования были нарушены.
Ну да ладно. У нас был хороший темп, и я все равно обогнал его. Но в следующий раз я приму все случившееся во внимание».
Перед стартом чемпионата FIA традиционно публикует указания для гонщиков, которые определяют их действия в борьбе на трассе.
В частности, для случая атаки по внутреннему радиусу там сказано: «Чтобы обгоняемый гонщик имел обязательство оставить свободное место, обгоняющий должен в значительной степени поравняться с соперником и выполнять обгон безопасным и контролируемым образом, четко оставаясь в пределах трассы.
При рассмотрении того, что является "значительной частью", среди различных факторов судьи будут учитывать, находятся ли передние колеса обгоняющей машины рядом с другой машиной перед апексом поворота».
Макс добавил, что в тот момент предпочел не рисковать, так как гонка только началась.
«Я плохо стартовал, а первый круг проводил осторожно, так как мне было что терять. А вот им ради победы пришлось бы серьезно постараться», – объяснил гонщик Red Bull.
Также голландца спросили о скомканной концовке гонки.
«Сразу стало понятно, что наша машина быстра, – ответил Макс. – Я только ждал возможности использовать DRS, чтобы обогнать. Если же говорить о красных флагах, то первый [после аварии Алекса Элбона], пожалуй, был правильным, а вот второго я не понял. С этим была какая-то путаница».
Едва ли не единственным волнительным моментом после того, как Ферстаппен вышел в лидеры, стал его выезд с трассы в предпоследнем повороте.
«Я не хотел сильно повредить шину, – объяснил он. – Потому предпочел проехать по более широкой траектории, так как у меня был достаточный запас по времени.
Здорово, что я впервые выиграл здесь. Команде тоже уже давно не удавалось побеждать на этой трассе».
Прежде Red Bull всего раз становилась сильнейшей в Мельбурне – в 2011 году благодаря Себастьяну Феттелю.
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