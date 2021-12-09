Ферстаппен обрушился на судей: Нарушают все, а виноват я

Лидер чемпионата Формулы 1 Макс Ферстаппен на первой пресс-конференции в Абу-Даби обрушился с критикой на судей за свои наказания на прошлом этапе, который проходил в Саудовской Аравии.

Там он получил два штрафа. Первый за то, что стартовав на рестарте с поула сначала пропустил соперников на более мягких шинах, а затем вернул позицию в первом повороте, выехав за пределы трассы. Второй штраф Ферстаппену дали за провоцирование столкновения резким торможением перед болидом Льюиса Хэмилтона.

Более всего Ферстаппена возмутил именно первый штраф в пять секунд, так как за похожий маневр в Бразилии его не наказали. Позже Льюис Хэмилтон заявил по поводу штрафа для пилота Red Bull, что все гонщики знают о том, что обгонять за пределами трассы нельзя, и только один Ферстаппен об этом не догадывается. Но сам Макс уверен, что не делает ничего такого, чем не грешат другие.

«То, что я делал, когда защищался, эти два парня тоже делали, но их никак не наказали, – сказал Ферстаппен о Хэмилтоне и Оконе. – Я не понимаю такого судейства, я просто жестко сражался. Я не заслужил штрафа, как и двое других. Но их и не наказали, только меня.

Понятно, что с лидеров спрос больше, но я все равно не понимаю, почему наказали только меня.

Всегда кто-то будет недоволен. Но несправедливо, что меня судят иначе, чем других пилотов. Если другие избегают наказания, то мне его точно дают, вот в чем проблема. Я прошу лишь равного судейства для всех, а сейчас это не так.

И я не считаю себя неправым, не собираюсь менять свой стиль вождения. С чего это я должен действовать иначе, если все так делают? Мы же оба выехали за пределы трассы, а наказали только меня. Не я один выехал за белую линию в первом повороте, но судьи с чего-то лишили, что это только моя вина. Я с этим не согласен».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл