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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Ферстаппен обрадовался, что его не попросили придержать Леклера

Чемпион мира имел возможность помочь в Абу-Даби своему напарнику – однако команда не стала использовать этот прием

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор
Ферстаппен обрадовался, что его не попросили придержать Леклера
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Сезон Формулы 1 завершился на трассе «Яс-Марина» 15-й за год победой Макса Ферстаппена. Команда Red Bull Racing завоевала Кубок конструкторов, однако ее триумф все же получился не максимально возможным: в финале Серхио Перес уступил в споре за вице-чемпионское звание Шарлю Леклеру из Ferrari.

Мексиканец был быстрее, но проиграл в тактической борьбе: Леклер провел всего один пит-стоп, тогда как Пересу потребовалось два. При этом в самом конце дистанции Серхио нагонял соперника и под клетчатым флагом уступил тому чуть больше секунды. 

При этом Ферстаппен уверенно лидировал в гонке – и если бы он сбросил скорость и чуть притормозил Леклера, то помог бы напарнику обогнать монегаска. Ровно год назад сам Перес именно так придержал в Абу-Даби Льюиса Хэмилтона, что в значительной степени помогло Максу стать чемпионом. 

Но Ферстаппен сказал, что команда не просила его ни о чем подобном. 

«Нет, ничего такого не было, да и выполнить это было бы сложно, – объяснил голландец на медиа-сессии. – К тому же, не хочется... Понятно, ты можешь блокировать соперника, но честный ли это прием? Думаю, это стало бы не самый приятным завершением чемпионата».

Он продолжил: «Все выглядело так, что Серхио достаточно быстро нагонял, чтобы успеть провести обгон. Но затем он потерял много времени при обгоне [круговых] Пьера [Гасли] и Алекса [Элбона]. Я видел все это на экранах у трассы».

Также чемпион отреагировал на слова Переса, который назвал недостаточно высокий темп напарника после первых пит-стопов одной из причин поражения от Леклера. По его словам, в тот момент важно было беречь резину.

«На втором отрезке мы и правда могли бы атаковать больше в интересах Серхио, – объяснил Макс. – Но о таком всегда просто рассуждать задним числом. После старта состав Medium изнашивался довольно быстро, потому мы сочли, что с шинами [Hard] стоит работать поаккуратнее. 

У нас было много классных уик-эндов, но даже когда все идет отлично, ты всегда можешь узнать что-то новое».

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