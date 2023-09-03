Ферстаппен обогнал Сайнса и выиграл Гран При Италии

Несмотря на тот оптимизм, который выражал до старта Карлос Сайнс, у Скудерии не нашлось на гоночной дистанции аргументов для серьезного спора с Red Bull Racing. По ходу дистанции Макс Ферстаппен и Серхио Перес улучшили свои позиции и вдвоем поднялись на подиум. Все, что удалось Сайнсу, это скрасить грусть тифози третьим местом.

После старта позиции в первой пятерке не изменились, и даже когда у гонщиков появилась возможность использовать DRS, испанцу поначалу удавалось отбивать выпады Макса. Но по мере износа шин становилась все более очевидно, что исход борьбы за победу предрешен.

На 15-м круге Ферстаппен пошел в атаку в послестартовой связке, поравнялся с соперником, и на входе в Роджу окончательно оттеснил того на второе место.

Похожим образом началась гонка и для Серхио Переса. С пятого места на решетке тот поначалу держался за Джорджем Расселлом, но после нескольких атак сумел опередить того.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

После пит-стопов Перес продолжил прорыв, довольно легко отобрал третье место у Шарля Леклера, после чего вступил в долгий и жесткий поединок с Сайнсом. Тот всякий раз закрывал траекторию в первом повороте, вынуждая соперника срезать его. Но за пять кругов до финиша и эта борьба завершилась в пользу пилота Red Bull.

Сайнс и Леклер остались третьим и четвертым, причем заставили трибуны понервничать, устроив поединок между собой. Шарль чуть не влетел в напарника на финальном круге, но Карлос все же взял в этой дуэли верх с разницей в 0,18 секунды.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Следом, также в полном составе, финишировала команда Mercedes. Льюис Хэмилтон стартовал на жестких сликах и проехал длинный первый отрезок, после чего пробивался на более мягких шинах с десятого места на шестое, однако в процессе получил пять секунд штрафа за контакт с Оскаром Пиастри.

Из-за этого семикратный чемпион едва уступил позицию удивительному Алексу Элбону. Тому не хватило всего пары секунд, но пилот Williams все же остался седьмым, повторив лучший результат сезона.

Оставшиеся очки достались Норрису, Фернандо Алонсо и Валттери Боттасу. Гонщик Alfa Romeo пробился в десятку в непростой борьбе с Логаном Сарджентом, которая стоила американцу пяти штрафных секунд за контакт и одной позиций в итоговом протоколе.

Оскар Пиастри нпроехал круг в гонке быстрее всех, но не получил бонус, так как финишировал только на 12-й позиции из-за необходимости поменять поврежденное после контакта с Хэмилтоном переднее крыло и штрафа за обгон Лиама Лоусона за пределами трассы. Все это позволило самому новозеландцу из AlphaTauri стать 11-м.

До финиша не добрался только Эстебан Окон, тогда как Юки Цуноди из-за поломки на прогревочном круге и вовсе не вышел на старт. Из-за необходимости эвакуировать его машину начало гонки пришлось задержать почти на 20 минут, а дистанцию сократили до 51 круга.

Макс Ферстаппен стал первым человеком в истории, выигравшим подряд десять Гран При Формулы 1.

Результаты Гран При Италии (51 круг)