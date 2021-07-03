По итогам первой попытки Макс Ферстаппен возглавил протокол с результатом 1:03.720 (что уже быстрее его же результата недельной давности). Во второй голландцу не удалось прибавить. но такого результата хватило для третьего поула подряд. Пилот Red Bull будет стартовать первым в седьмой раз в карьере и в четвертый в нынешнем сезоне.

Автором главного сюрприза дня стал, впрочем, другой пилот. Ландо Норрис из McLaren еще никогда в карьере не стартовал с первого ряда. Но на трассе, где год назад он впервые поднялся на подиум, британец исправил это упущение. Сначала Ландо проехал со вторым временем, а под клетчатым флагом даже шел с превышением графика Ферстаппена – но все же остался в 0,048 секунды позади.

Серхио Перес в последний момент поднялся на третью строчку, опередив на несколько сотых дуэт Mercedes. Ни Льюис Хэмилтон, ни Валттери Боттас не сумели прибавить во второй попытке и остались позади главных соперников.

Две следующие позиции на решетке займут пилоты AlphaTauri (для Юки Цуноды седьмое место стало лучшим в карьере), а замкнули десятку гонщики Aston Martin, между которыми вклинился Джордж Расселл – британец впервые за время выступлений за Williams пробился в финал квалификации (причем на шинах Medium!), где еще и обогнал Лэнса Стролла.

Из первой десятки только пилоты Aston Martin и AlphaTauri будут стартовать в гонке на более мягких шинах Soft.

Оба гонщика Ferrari попробовали выйти из второго сегмента на резине Medium, но оказались за чертой десятки сильнейших, причем Карлосу Сайнсу не хватило для продолжения борьбы всего 0,007 секунды.

Не прошел дальше и Фернандо Алонсо, которому в конце быстрого круга помешал Феттель – судьи рассмотрят этот эпизод после завершения сессии, что может грозить четырехкратному чемпиону мира перестановкой по решетке.

Россиянин Никита Мазепин вновь оказался в квалификации самым последним. Гонщик Haas проиграл более полусекунды своему напарнику Мику Шумахеру и будет стартовать 20-м.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Шпильберге.

Результаты квалификации Гран При Австрии