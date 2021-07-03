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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о квалификации

Ферстаппен обогнал Норриса на 0,048 в споре за поул в Австрии

Квалификация Гран При Австрии завершилась в пользу лидера сезона. Ландо Норрис показал второе время, Джордж Расселл – девятое

Ферстаппен обогнал Норриса на 0,048 в споре за поул в Австрии

По итогам первой попытки Макс Ферстаппен возглавил протокол с результатом 1:03.720 (что уже быстрее его же результата недельной давности). Во второй голландцу не удалось прибавить. но такого результата хватило для третьего поула подряд. Пилот Red Bull будет стартовать первым в седьмой раз в карьере и в четвертый в нынешнем сезоне.

Автором главного сюрприза дня стал, впрочем, другой пилот. Ландо Норрис из McLaren еще никогда в карьере не стартовал с первого ряда. Но на трассе, где год назад он впервые поднялся на подиум, британец исправил это упущение. Сначала Ландо проехал со вторым временем, а под клетчатым флагом даже шел с превышением графика Ферстаппена – но все же остался в 0,048 секунды позади.

Серхио Перес в последний момент поднялся на третью строчку, опередив на несколько сотых дуэт Mercedes. Ни Льюис Хэмилтон, ни Валттери Боттас не сумели прибавить во второй попытке и остались позади главных соперников.

Две следующие позиции на решетке займут пилоты AlphaTauri (для Юки Цуноды седьмое место стало лучшим в карьере), а замкнули десятку гонщики Aston Martin, между которыми вклинился Джордж Расселл – британец впервые за время выступлений за Williams пробился в финал квалификации (причем на шинах Medium!), где еще и обогнал Лэнса Стролла.  

Из первой десятки только пилоты Aston Martin и AlphaTauri будут стартовать в гонке на более мягких шинах Soft.

Оба гонщика Ferrari попробовали выйти из второго сегмента на резине Medium, но оказались за чертой десятки сильнейших, причем Карлосу Сайнсу не хватило для продолжения борьбы всего 0,007 секунды. 

Не прошел дальше и Фернандо Алонсо, которому в конце быстрого круга помешал Феттель – судьи рассмотрят этот эпизод после завершения сессии, что может грозить четырехкратному чемпиону мира перестановкой по решетке. 

 

Россиянин Никита Мазепин вновь оказался в квалификации самым последним. Гонщик Haas проиграл более полусекунды своему напарнику Мику Шумахеру и будет стартовать 20-м.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Шпильберге. 

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Результаты квалификации Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'03.720  
2 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'03.768 0.048
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'03.990 0.270
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'04.014 0.294
5 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'04.049 0.329
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'04.107 0.387
7 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'04.273 0.553
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'04.570 0.850
9 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'04.591 0.871
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'04.618 0.898
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'04.559 0.839
12 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'04.600 0.880
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'04.719 0.999
14 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'04.856 1.136
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'05.083 1.363
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'05.009 1.289
17 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'05.051 1.331
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'05.195 1.475
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'05.427 1.707
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'05.951 2.231
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