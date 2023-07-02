Ферстаппен обогнал Леклера на Гран При Австрии, Перес прорвался на подиум
Даже потеряв лидерство по ходу дистанции, Макс убедительно продемонстрировал свое превосходство и выиграл пятый Гран При кряду, Скудерия провела лучшую гонку в сезоне, а Серхио почти отыгрался после скверной квалификации.
Первые 15 кругов после старта в Шпильберге положение на трассе оставалось стабильным – в первой шестерке лишь Льюис Хэмилтон с Ландо Норрисом поменялись позициями в дебюте, а в остальном все оставалось неизменным.
Все изменилось, когда в третьем повороте остановил отказавшую машину Нико Хюлькенберг, и судьи объявили режим VSC. В этот момент стартовавший с поула Макс Ферстаппен и преследующие его Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом из Ferrari уже проехали въезд на пит-лейн, а все остальные во главе с Хэмилтоном устремились на «бесплатный» пит-стоп.
Скудерия решила рискнуть и скомандовала своим пилотам ехать на замену шин кругом позже. Сами пит-стопы оказались очень долгими, а Сайнс, вдобавок, возвращался на трассу уже в гоночном режиме – в результаты чего откатился на шестое место.
Макс поехал на замену шин только на25-м круге – он временно откатился на третье место и утратил лидерство в гонке Ф1 впервые с 42-го круга Гран При Майами. Но действующий чемпион тотчас опередил Сайнса (тот успел за это время обогнать Норриса с Хэмилтоном), а вскоре догнал и опередил Леклера.
На этом интрига в споре за места на подиуме была исчерпана. Ферстаппен уехал от преследователей на добрых полминуты, съездил за свежими сликами для лучшего круга и продолжил победную серию.
Скудерия подтвердила несомненный прогресс – однако упустила первый в сезоне двойной подиум.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Сайнс стал одним из шести пилотов, которых по ходу дистанции наказали пятью секундами за регулярные нарушения пределов трассы. Из-за этого испанец пропустил было Ландо Норриса, но смог обогнать его. Но потерянное время дорого стоило Карлосу – его нагнал и после долгой и очень красивой дуэли обогнал Серхио Перес.
Стартовав 15-м после скверной квалификации, тот благодаря длинным первым отрезкам и хорошему темпу Red Bull вернулся в группу лидеров, за 15 кругов до финиша опередил Норриса, а следом разобрался и и Сайнсом.
Ландо на обновленной McLaren добился лучшего в сезоне пятого результата, стартовавший на Hard Фернандо Алонсо замкнул шестерку.
Льюис Хэмилтон к этому моменту уже утратил темп из-за проблем с машиной. Сам Тото Вольф вышел на связь со своим пилотом и попросил его продолжать гонку, несмотря на сложности. Британец доехал седьмым, впереди своего напарника Джорджа Расселла.
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Оставшиеся очки достались Пьеру Гасли с Лэнсом Строллом.
Упоминания стоит отличная гонка Логана Сарджента, который финишировал 13-м, неудачу Оскара Пиастри, повредившего в толчее переднее крыло, да полный провал Haas – после быстрого сходу Хюлькенберга Кевин Магнуссен приехал самым последним, пропылив по гравию после жестких действий Ника де Вриса (которого за это даже наказали).
Юки Цунода собрал рекордный ворох штрафов за нарушение границ трассы и тоже остался далеко позади.
Для Макса Ферстаппена победа в Шпильберге стала седьмой в сезоне и пятой подряд. Red Bull Racing по-прежнему не проиграла ни одной гонки.
Сезон Формулы 1 продолжится уже в ближайшую пятницу уик-эндом в Сильверстоуне, который пройдет в классическом формате.
Результаты Гран При Австрии (71 круг)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|-
|4
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|5.155
|5.155
|3
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|17.188
|17.188
|3
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|21.377
|21.377
|3
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|26.327
|26.327
|3
|6
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|30.317
|30.317
|3
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|39.196
|39.196
|3
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|48.403
|48.403
|3
|9
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|57.667
|57.667
|3
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|59.043
|59.043
|4
|11
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'09.767
|1'09.767
|3
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1 lap
|3
|13
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|3
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|3
|15
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1 lap
|3
|16
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|3
|17
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|4
|18
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1 lap
|4
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|3
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|59 laps
|2
|Полные результаты
*один пит-стоп у каждого пилота – это проезд за машиной безопасности по пит-лейну
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