На недавнем Гран При Испании Льюис Хэмилтон стал сильнейшим, сменив шины в концовке и на свежем комплекте отыграв потерянное время. В Ле-Кастелле этот же прием попробовали применить Red Bull и Максу Ферстаппен – и тоже добились успеха.

Макс, приехавший во Францию лидером сезона Ф1 начинал гонку с поула, но ошибся в первом же повороте, выехал с трассы – и оказался вторым за Хэмилтоном.

Отрыв между главными претендентами на титул понемногу увеличивался, но более ранний первый пит-стоп позволил голландцу выйти вперед.

Однако остановка на 18-м круге из 53 потребовала от Ферстаппена экономить шины на втором отрезке. Несмотря на то, что перед стартом схема с одной остановкой в боксах считалась оптимальной, в Red Bull сменили тактический план и на 32-м круге поставили голландцу свежий комплект Medium.

Макс выехал из боксов в 20 секундах за Хэмилтоном, которого прикрывал сзади Валттери Боттас. Пилот Red Bull догнал финна и опередил на 44-м круге.

В отличие от напарника, Льюис сумел лучше сберечь ресурс резины и долго удерживался на первой позиции с минимальным преимуществом. Но на предпоследнем круге Макс провел обгон и вышел вперед, став победителем Гран При. Кроме того, он получил еще и бонус за лучшее время круга в гонке.

В споре за нижнюю ступень подиума Серхио Перес, проводивший свою остановку заметно позже главных соперников, в концовке обогнал Боттаса. Однако их борьбу еще будут разбирать судьи FIA.

В середине пелотона сильнейшей стала команда McLaren. При этом Ландо Норрис, у которого был поздний пит-стоп, получил преимущество на второй части дистанции и обогнал нескольких соперников, включая и своего партнера по команде Даниэля Риккардо. Австралиец был впереди после старта, но против него сыграл ранний визит в боксы.

Впрочем, именно эта тактика позволила австралийцу переиграть Пьера Гасли, который в итоге остался седьмым.

Фернандо Алонсо в какой-то момент начал пропускать соперников, но за счет этого смог позже провести пит-стоп – этот план окупился, принеся гонщику Alpine восьмое место.

Оставшиеся очки достались гонщикам Aston Martin, стартовавшим на сликах Hard и использовавшим тактику с предельно поздним пит-стопом. Лэнс Стролл пробился в десятку с 19-го места на решетке.

Ferrari не заработала во Франции ни одного очка. Шарлю Леклеру потребовался второй визит в боксы, а Карлос Сайнс в концовке потерял темп и финишировал только 11-м.

Никита Мазепин законцил дистанцию 20-м и последним – в гонке не было ни единого схода.

После третьей победы в сезоне преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном в общем зачете выросло до 12 очков.

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Результаты Гран При Франции