Ферстаппен обогнал Хэмилтона на предпоследнем круге и выиграл во Франции
Лишний пит-стоп и отличный темп принесли голландцу очень важную победу над принципиальным соперником
На недавнем Гран При Испании Льюис Хэмилтон стал сильнейшим, сменив шины в концовке и на свежем комплекте отыграв потерянное время. В Ле-Кастелле этот же прием попробовали применить Red Bull и Максу Ферстаппен – и тоже добились успеха.
Макс, приехавший во Францию лидером сезона Ф1 начинал гонку с поула, но ошибся в первом же повороте, выехал с трассы – и оказался вторым за Хэмилтоном.
Отрыв между главными претендентами на титул понемногу увеличивался, но более ранний первый пит-стоп позволил голландцу выйти вперед.
Однако остановка на 18-м круге из 53 потребовала от Ферстаппена экономить шины на втором отрезке. Несмотря на то, что перед стартом схема с одной остановкой в боксах считалась оптимальной, в Red Bull сменили тактический план и на 32-м круге поставили голландцу свежий комплект Medium.
Макс выехал из боксов в 20 секундах за Хэмилтоном, которого прикрывал сзади Валттери Боттас. Пилот Red Bull догнал финна и опередил на 44-м круге.
В отличие от напарника, Льюис сумел лучше сберечь ресурс резины и долго удерживался на первой позиции с минимальным преимуществом. Но на предпоследнем круге Макс провел обгон и вышел вперед, став победителем Гран При. Кроме того, он получил еще и бонус за лучшее время круга в гонке.
В споре за нижнюю ступень подиума Серхио Перес, проводивший свою остановку заметно позже главных соперников, в концовке обогнал Боттаса. Однако их борьбу еще будут разбирать судьи FIA.
В середине пелотона сильнейшей стала команда McLaren. При этом Ландо Норрис, у которого был поздний пит-стоп, получил преимущество на второй части дистанции и обогнал нескольких соперников, включая и своего партнера по команде Даниэля Риккардо. Австралиец был впереди после старта, но против него сыграл ранний визит в боксы.
Впрочем, именно эта тактика позволила австралийцу переиграть Пьера Гасли, который в итоге остался седьмым.
Фернандо Алонсо в какой-то момент начал пропускать соперников, но за счет этого смог позже провести пит-стоп – этот план окупился, принеся гонщику Alpine восьмое место.
Оставшиеся очки достались гонщикам Aston Martin, стартовавшим на сликах Hard и использовавшим тактику с предельно поздним пит-стопом. Лэнс Стролл пробился в десятку с 19-го места на решетке.
Ferrari не заработала во Франции ни одного очка. Шарлю Леклеру потребовался второй визит в боксы, а Карлос Сайнс в концовке потерял темп и финишировал только 11-м.
Никита Мазепин законцил дистанцию 20-м и последним – в гонке не было ни единого схода.
После третьей победы в сезоне преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном в общем зачете выросло до 12 очков.
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Результаты Гран При Франции
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|-
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|2.904
|2.904
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|8.811
|8.811
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|14.618
|14.618
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'04.032
|1'04.032
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'15.857
|1'15.857
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'16.596
|1'16.596
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'17.695
|1'17.695
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'19.666
|1'19.666
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'31.946
|1'31.946
|11
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'39.337
|1'39.337
|12
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1 lap
|14
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1 lap
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|16
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1 lap
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|Полные результаты
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