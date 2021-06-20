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Формула 1 / Гран При Франции Отчет о гонке

Ферстаппен обогнал Хэмилтона на предпоследнем круге и выиграл во Франции

Автор:
, Ответственный редактор

Лишний пит-стоп и отличный темп принесли голландцу очень важную победу над принципиальным соперником

Ферстаппен обогнал Хэмилтона на предпоследнем круге и выиграл во Франции

На недавнем Гран При Испании Льюис Хэмилтон стал сильнейшим, сменив шины в концовке и на свежем комплекте отыграв потерянное время. В Ле-Кастелле этот же прием попробовали применить Red Bull и Максу Ферстаппен – и тоже добились успеха.  

Макс, приехавший во Францию лидером сезона Ф1 начинал гонку с поула, но ошибся в первом же повороте, выехал с трассы – и оказался вторым за Хэмилтоном. 

 

Отрыв между главными претендентами на титул понемногу увеличивался, но более ранний первый пит-стоп позволил голландцу выйти вперед. 

Однако остановка на 18-м круге из 53 потребовала от Ферстаппена экономить шины на втором отрезке. Несмотря на то, что перед стартом схема с одной остановкой в боксах считалась оптимальной, в Red Bull сменили тактический план и на 32-м круге поставили голландцу свежий комплект Medium.

Макс выехал из боксов в 20 секундах за Хэмилтоном, которого прикрывал сзади Валттери Боттас. Пилот Red Bull догнал финна и опередил на 44-м круге.

В отличие от напарника, Льюис сумел лучше сберечь ресурс резины и долго удерживался на первой позиции с минимальным преимуществом. Но на предпоследнем круге Макс провел обгон и вышел вперед, став победителем Гран При. Кроме того, он получил еще и бонус за лучшее время круга в гонке.

 

В споре за нижнюю ступень подиума Серхио Перес, проводивший свою остановку заметно позже главных соперников, в концовке обогнал Боттаса. Однако их борьбу еще будут разбирать судьи FIA.

В середине пелотона сильнейшей стала команда McLaren. При этом Ландо Норрис, у которого был поздний пит-стоп, получил преимущество на второй части дистанции и обогнал нескольких соперников, включая и своего партнера по команде Даниэля Риккардо. Австралиец был впереди после старта, но против него сыграл ранний визит в боксы.

Впрочем, именно эта тактика позволила австралийцу переиграть Пьера Гасли, который в итоге остался седьмым.

Фернандо Алонсо в какой-то момент начал пропускать соперников, но за счет этого смог позже провести пит-стоп – этот план окупился, принеся гонщику Alpine восьмое место. 

Оставшиеся очки достались гонщикам Aston Martin, стартовавшим на сликах Hard и использовавшим тактику с предельно поздним пит-стопом. Лэнс Стролл пробился в десятку с 19-го места на решетке.

Ferrari не заработала во Франции ни одного очка. Шарлю Леклеру потребовался второй визит в боксы, а Карлос Сайнс в концовке потерял темп и финишировал только 11-м.

Никита Мазепин законцил дистанцию 20-м и последним – в гонке не было ни единого схода.

После третьей победы в сезоне преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном в общем зачете выросло до 12 очков.

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Результаты Гран При Франции

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda -  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 2.904 2.904
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 8.811 8.811
4 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 14.618 14.618
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'04.032 1'04.032
6 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'15.857 1'15.857
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'16.596 1'16.596
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'17.695 1'17.695
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'19.666 1'19.666
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'31.946 1'31.946
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'39.337 1'39.337
12 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1 lap  
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1 lap  
14 France Эстебан Окон Alpine Renault 1 lap  
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
16 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1 lap  
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1 lap  
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1 lap  
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1 lap  
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