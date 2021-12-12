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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Отчет о гонке

Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и стал чемпионом

Автор:
, Ответственный редактор

Невероятный сюжет Гран При Абу-Даби оказался круче любых голливудских триллеров

Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и стал чемпионом

После блистательной победы Ферстаппена в квалификации казалось, что на более мягких шинах он должен легко удержать первую позицию после сигнала светофоров. Однако с самого начала гонка пошла не по сценарию Макса и Red Bull.

Льюис Хэмилтон лучше начал движение и к первому повороту обеспечил себе уверенное лидерство, оставив соперника позади. 

 

Макс попробовал контратаковать перед «эской» и сместился внутрь. Его маневр привел к тому, что Хэмилтон, которому не осталось места на трассе, срезал поворот и остался впереди. Судьи сочли, что этот эпизод не заслуживает изучения. Несмотря на все усилия Red Bull, переубедить их не удалось. 

После этого Льюис начал медленно, но неумолимо отрываться от Макса. На 14-м круге голландец свернул в боксы, получив свежий комплект Hard, а на 15-м в Mercedes повторили действия соперников, проведя пит-стоп своему лидеров. 

Вскоре после выезда из боксов отрыв между гонщиками достиг почти десяти секунд, однако вскоре Хэмилтон догнал Серхио Переса. Тот тоже стартовал на шинах Soft и вышел в лидеры за счет более длинного первого отрезка.

Мексиканец отчаянно упирался, несколько раз вновь выходя вперед после обгонов Льюиса. Это привело к тому, что Ферстаппен догнал эту пару – но когда Перес окончательно уступил Хэмилтону, отрыв между претендентами на титул вновь, как и до этого, стал медленно расти.

 

На 34-м круге из 58 на обочине после схода остановил машину Антонио Джовинацци. Судьи ввели режим виртуальной машины безопасности – и в Red Bull провели пит-стопы обоим своим гонщикам. Макс получил свежий комплект Hard и оказался в 17 секундах за Льюисом. 

Теперь уже голландец был быстрее и начал сокращать отрыв. Однако очень быстро стало ясно, что разница в темпе не позволит Ферстаппену нагнать Хэмилтона. «Сегодня они слишком быстры», – признал в эфире Sky Sports глава RBR Кристиан Хорнер.

Но все перевернулось с ног на голову за пять кругов до финиша разбил машину Николя Латифи. Из боксов выехал автомобиль безопасности, а Ферстаппен тотчас свернул за свежим комплектом Soft. В Mercedes же решили оставить своего пилота на трассе.

 

Судьи первоначально объявили, что круговые пилоты не будут возвращаться в круг с лидерами – но после переговоров с Red Bull дирекция гонки объявила, что сделать это смогут только пятеро пилотов, что физически были между Льюисом и Максом.

На рестарте за круг до финиша Ферстаппен использовал преимущество свежих шин, прошел Хэмилтона и выиграл гонку, а с ней и титул.  

Mercedes после схода Переса достался Кубок конструкторов.

 

Гонка позади пары лидеров

Все остальные события в этот день стали лишь декорациями к дуэли за титул. На третье место в гонке долго претендовал Перес – но на последних кругах команда попросила его остановить машину и завершить борьбу.

Ландо Норрис упустил шанс завершить сезон на подиуме из-за прокола переднего колеса, и в итоге третьим в гонке стал Карлос Сайнс из Ferrari.

Валттери Боттас в этот раз был почти незаметен: в последней гонке за Mercedes финн потерял пару позиций на старте, но все же смог выбраться на четвертое место. Однако на рестарте он, как и Хэмилтон, ничего не смог противопоставить соперникам из AlphaTauri на свежих шинах.

В итоге Юки Цунода добился лучшего в карьере четвертого места, Пьер Гасли финишировал пятым, а Боттас стал только шестым. 

Норрис завершил гонку восьмым, опередив дуэт пилотов Alpine. Фернандо Алонсо, как и Гасли, стартовал на шинах Hard и сменил их во время режима VSC. Однако затем темп ветерана оказался не столь высоким, и он потерял несколько позиций.

Заключительное очко сезона заработал Шарль Леклер – против него сыграли собственная ошибка и заминка на пит-стопе, однако Ferrari все равно закончила сезон третьей после провального 2020-го. 

До финиша не добрались команды Williams и Alfa Romeo в полном составе. Кими Райкконен стал первым, кто выбыл из борьбы. Из-за неполадок с тормозами финн улетел с трассы и вынужден был завершить карьеру досрочно.

 

Россиянин Никита Мазепин не участвовал в гонке, так как его анализ на коронавирус дал положительный результат.

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Результаты Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1:30'17.345  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:30'19.601 2.256
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:30'22.518 5.173
4 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1:30'23.037 5.692
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1:30'23.876 6.531
6 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1:30'24.808 7.463
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:31'16.545 59.200
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1:31'19.053 1'01.708
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:31'21.371 1'04.026
10 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:31'23.402 1'06.057
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:31'24.872 1'07.527
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes    
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes    
14 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari    
15 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda    
  Canada Николя Латифи Williams Mercedes    
  Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari    
  United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes    
  Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari    
  Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari    
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