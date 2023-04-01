Ферстаппен обогнал дуэт Mercedes в споре за поул в Мельбурне, Перес последний
Один гонщик Red Bull будет стартовать в Гран При Австралии первым, другой – последним, а Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном опередили Фернандо Алонсо
Квалификация в Мельбурне прошла в довольно непривычных условиях. Погода была сухой, но из-за прошедшего незадолго до старта сессии дождя трасса оставалась прохладной и довольно скользкой. В таких условиях шины С4 начинали работать только со второго быстрого круга.
Борьба за поул вышла крайне напряженной – после первых попыток в финале квартет лидеров укладывался в 0,086 секунды. Но даже в столь плотной борьбе первым все равно был Макс Ферстаппен с результатом 1:17.262. Вплотную за голландцем располагались Льюис Хэмилтон (+0,009), Фернандо Алонсо и Джордж Расселл.
Главный же соперник лидера сезона, его партнер по Red Bull Серхио Перес, к тому времени уже давно превратился в зрителя: он ошибся в третьем повороте и улетел с трассы еще в начале первого сегмента.
В этот момент условия стали ухудшаться – на трассу надвигался дождь. В командах чуть раньше отправили пилотов на трассу для решающих попыток – и Макс выдал круг за 1:16.732, который отправил соперников в нокаут.
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Второе время в итоге показал Расселл, отставший на четверть секунды, его партнер по Mercedes Хэмилтон стал третьим – для обоих эти результаты стали лучшими со старта сезона. При этом семикратному чемпиону не удалось как следует подготовить попытку, так как в последних поворотах разгонного круга он уткнулся в медленную машину Нико Хюлькенберга.
Алонсо завершил квалификацию четвертым, а Карлос Сайнс стал сильнейшим пилотом Ferrari с пятым временем. Испанец с минимальным перевесом опередил Лэнса Стролла с Шарлем Леклером.
Алекс Элбон, год назад заработавший в Мельбурне первые очки для Williams, не просто пробился в финал, но и стал там «лучшим из остальных» и будет стартовать восьмым.
Пятый ряд в воскресенье займут Пьер Гасли и Нико Хюлькенберг – немец будет на решетке десятым в третий раз подряд.
Эстебан Окон, Alpine A523
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Семь тысячных
Именно столько не хватило Эстебану Окону, чтобы в третий раз подряд выйти в финал субботней сессии. Гонщик Alpine – по ходу этого уик-энда команда в последний раз использует розовую ливрею, чтобы уже в Баку вернуться к классической синей – остался 11-м. Француз остался очень недоволен тем, что команда не сумела отыскать для него свободное от соперников «окно» на трассе.
Следом за ним в четыре сотых уместились результаты Юки Цуноды (AlphaTauri), Ландо Норриса (McLaren) и Кевина Магнуссена (Haas).
Ник де Врис будет стартовать 15-м – кажется, вся магия прошлогодней Монцы окончательно покинула голландца.
Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Алекс Элбон, Williams FW45
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Стены не помогли
Кроме Переса в первом сегменте из борьбы выбыл еще один пилот, который явно имел возможность пройти дальше. Первый в карьере домашний уик-энд складывался для Оскара Пиастри вполне неплохо, но в решающий момент юниору не хватило нескольких сотых.
На решающем быстром круге у пилота McLaren было слишком много трафика, а настройки его машины оказались не вполне оптимальными – перед выездом на трассу команда поменяла настройки переднего крыла, что оказалось ошибкой. В итоге австралиец остался 16-м.
Вместе с ним из борьбы выбыли Логан Сарджент из Williams, закрутившийся в последнем повороте, и обе гонщика Alfa Romeo. При этом Валттери Боттас, который в 2019-м выиграл гонку в Мельбурне, замкнул протокол с отставанием всего в 1,3 секунды от лучшего времени.
Поул стал для Макса Ферстаппена 22-м в карьере (голландец сравнялся по этому показателю с Алонсо) и первым в Альберт-парке.
Результаты квалификации Гран При Австралии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'16.732
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'16.968
|0.236
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'17.104
|0.372
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1'17.139
|0.407
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'17.270
|0.538
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'17.308
|0.576
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'17.369
|0.637
|8
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'17.609
|0.877
|9
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1'17.675
|0.943
|10
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1'17.735
|1.003
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'17.768
|1.036
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'18.099
|1.367
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'18.119
|1.387
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'18.129
|1.397
|15
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'18.335
|1.603
|16
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1'18.517
|1.785
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'18.540
|1.808
|18
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1'18.557
|1.825
|19
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'18.714
|1.982
|20
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|Полные результаты
Перес улетел с трассы в первом сегменте и выбыл из квалификации
Стартовая решетка Гран При Австралии
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