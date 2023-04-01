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Ферстаппен обогнал дуэт Mercedes в споре за поул в Мельбурне, Перес последний

Один гонщик Red Bull будет стартовать в Гран При Австралии первым, другой – последним, а Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном опередили Фернандо Алонсо

Александр Кабановский
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Ферстаппен обогнал дуэт Mercedes в споре за поул в Мельбурне, Перес последний
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Квалификация в Мельбурне прошла в довольно непривычных условиях. Погода была сухой, но из-за прошедшего незадолго до старта сессии дождя трасса оставалась прохладной и довольно скользкой. В таких условиях шины С4 начинали работать только со второго быстрого круга. 

Борьба за поул вышла крайне напряженной – после первых попыток в финале квартет лидеров укладывался в 0,086 секунды. Но даже в столь плотной борьбе первым все равно был Макс Ферстаппен с результатом 1:17.262. Вплотную за голландцем располагались Льюис Хэмилтон (+0,009), Фернандо Алонсо и Джордж Расселл. 

Главный же соперник лидера сезона, его партнер по Red Bull Серхио Перес, к тому времени уже давно превратился в зрителя: он ошибся в третьем повороте и улетел с трассы еще в начале первого сегмента.

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В этот момент условия стали ухудшаться – на трассу надвигался дождь. В командах чуть раньше отправили пилотов на трассу для решающих попыток – и Макс выдал круг за 1:16.732, который отправил соперников в нокаут. 

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Второе время в итоге показал Расселл, отставший на четверть секунды, его партнер по Mercedes Хэмилтон стал третьим – для обоих эти результаты стали лучшими со старта сезона. При этом семикратному чемпиону не удалось как следует подготовить попытку, так как в последних поворотах разгонного круга он уткнулся в медленную машину Нико Хюлькенберга.

Алонсо завершил квалификацию четвертым, а Карлос Сайнс стал сильнейшим пилотом Ferrari с пятым временем. Испанец с минимальным перевесом опередил Лэнса Стролла с Шарлем Леклером.

Алекс Элбон, год назад заработавший в Мельбурне первые очки для Williams, не просто пробился в финал, но и стал там «лучшим из остальных» и будет стартовать восьмым.

Пятый ряд в воскресенье займут Пьер Гасли и Нико Хюлькенберг – немец будет на решетке десятым в третий раз подряд.

Эстебан Окон, Alpine A523

Эстебан Окон, Alpine A523

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Семь тысячных

Именно столько не хватило Эстебану Окону, чтобы в третий раз подряд выйти в финал субботней сессии. Гонщик Alpine – по ходу этого уик-энда команда в последний раз использует розовую ливрею, чтобы уже в Баку вернуться к классической синей – остался 11-м. Француз остался очень недоволен тем, что команда не сумела отыскать для него свободное от соперников «окно» на трассе. 

Следом за ним в четыре сотых уместились результаты Юки Цуноды (AlphaTauri), Ландо Норриса (McLaren) и Кевина Магнуссена (Haas).

Ник де Врис будет стартовать 15-м – кажется, вся магия прошлогодней Монцы окончательно покинула голландца.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Алекс Элбон, Williams FW45

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Алекс Элбон, Williams FW45

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Стены не помогли

Кроме Переса в первом сегменте из борьбы выбыл еще один пилот, который явно имел возможность пройти дальше. Первый в карьере домашний уик-энд складывался для Оскара Пиастри вполне неплохо, но в решающий момент юниору не хватило нескольких сотых. 

На решающем быстром круге у пилота McLaren было слишком много трафика, а настройки его машины оказались не вполне оптимальными – перед выездом на трассу команда поменяла настройки переднего крыла, что оказалось ошибкой. В итоге австралиец остался 16-м. 

Вместе с ним из борьбы выбыли Логан Сарджент из Williams, закрутившийся в последнем повороте, и обе гонщика Alfa Romeo. При этом Валттери Боттас, который в 2019-м выиграл гонку в Мельбурне, замкнул протокол с отставанием всего в 1,3 секунды от лучшего времени.

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Результаты квалификации Гран При Австралии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'16.732  
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'16.968 0.236
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'17.104 0.372
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'17.139 0.407
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'17.270 0.538
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'17.308 0.576
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'17.369 0.637
8 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'17.609 0.877
9 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'17.675 0.943
10 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'17.735 1.003
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'17.768 1.036
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'18.099 1.367
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'18.119 1.387
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'18.129 1.397
15 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'18.335 1.603
16 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'18.517 1.785
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'18.540 1.808
18 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1'18.557 1.825
19 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'18.714 1.982
20 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull    
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