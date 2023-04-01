Ферстаппен обогнал дуэт Mercedes в споре за поул в Мельбурне, Перес последний

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Квалификация в Мельбурне прошла в довольно непривычных условиях. Погода была сухой, но из-за прошедшего незадолго до старта сессии дождя трасса оставалась прохладной и довольно скользкой. В таких условиях шины С4 начинали работать только со второго быстрого круга.

Борьба за поул вышла крайне напряженной – после первых попыток в финале квартет лидеров укладывался в 0,086 секунды. Но даже в столь плотной борьбе первым все равно был Макс Ферстаппен с результатом 1:17.262. Вплотную за голландцем располагались Льюис Хэмилтон (+0,009), Фернандо Алонсо и Джордж Расселл.

Главный же соперник лидера сезона, его партнер по Red Bull Серхио Перес, к тому времени уже давно превратился в зрителя: он ошибся в третьем повороте и улетел с трассы еще в начале первого сегмента.

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В этот момент условия стали ухудшаться – на трассу надвигался дождь. В командах чуть раньше отправили пилотов на трассу для решающих попыток – и Макс выдал круг за 1:16.732, который отправил соперников в нокаут.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Второе время в итоге показал Расселл, отставший на четверть секунды, его партнер по Mercedes Хэмилтон стал третьим – для обоих эти результаты стали лучшими со старта сезона. При этом семикратному чемпиону не удалось как следует подготовить попытку, так как в последних поворотах разгонного круга он уткнулся в медленную машину Нико Хюлькенберга.

Алонсо завершил квалификацию четвертым, а Карлос Сайнс стал сильнейшим пилотом Ferrari с пятым временем. Испанец с минимальным перевесом опередил Лэнса Стролла с Шарлем Леклером.

Алекс Элбон, год назад заработавший в Мельбурне первые очки для Williams, не просто пробился в финал, но и стал там «лучшим из остальных» и будет стартовать восьмым.

Пятый ряд в воскресенье займут Пьер Гасли и Нико Хюлькенберг – немец будет на решетке десятым в третий раз подряд.

Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Семь тысячных

Именно столько не хватило Эстебану Окону, чтобы в третий раз подряд выйти в финал субботней сессии. Гонщик Alpine – по ходу этого уик-энда команда в последний раз использует розовую ливрею, чтобы уже в Баку вернуться к классической синей – остался 11-м. Француз остался очень недоволен тем, что команда не сумела отыскать для него свободное от соперников «окно» на трассе.

Следом за ним в четыре сотых уместились результаты Юки Цуноды (AlphaTauri), Ландо Норриса (McLaren) и Кевина Магнуссена (Haas).

Ник де Врис будет стартовать 15-м – кажется, вся магия прошлогодней Монцы окончательно покинула голландца.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Алекс Элбон, Williams FW45 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Стены не помогли

Кроме Переса в первом сегменте из борьбы выбыл еще один пилот, который явно имел возможность пройти дальше. Первый в карьере домашний уик-энд складывался для Оскара Пиастри вполне неплохо, но в решающий момент юниору не хватило нескольких сотых.

На решающем быстром круге у пилота McLaren было слишком много трафика, а настройки его машины оказались не вполне оптимальными – перед выездом на трассу команда поменяла настройки переднего крыла, что оказалось ошибкой. В итоге австралиец остался 16-м.

Вместе с ним из борьбы выбыли Логан Сарджент из Williams, закрутившийся в последнем повороте, и обе гонщика Alfa Romeo. При этом Валттери Боттас, который в 2019-м выиграл гонку в Мельбурне, замкнул протокол с отставанием всего в 1,3 секунды от лучшего времени.

Поул стал для Макса Ферстаппена 22-м в карьере (голландец сравнялся по этому показателю с Алонсо) и первым в Альберт-парке.

Результаты квалификации Гран При Австралии