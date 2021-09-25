Ферстаппен: Обгонять в дождь проще, но его не будет

Лидер чемпионата Формулы 1 Макс Ферстаппен стартует последним в Гран При России, так как в пятницу на его болид внепланово поставили новую силовую установку.

В квалификации, которая проходила в дождевых условиях, пилот Red Bull решил даже не участвовать, сославшись на то, что команда уже настроила болид на гонку по сухой трассе. Он также отметил, что оценивать скорость по результатам вчерашних тренировок не стоит.

«Вчерашний день был не очень показательным, – сказал Ферстаппен в субботу. – Некоторые взвинтили мощность на полную, ездили с пустыми баками, так что я не переживаю, что они были быстрее. Я уверен, что мы отлично настроили машину на гонку, хотя обгонять тут будет весьма сложно. Не знаю, как высоко я смогу подняться, но если впереди что-то случится, это, конечно, поможет. Буду стараться заработать побольше очков.

Я в любом случае стартую последним, так что было больше смысла в том, чтобы поберечь машину. Завтра мы рассчитываем на гонку по сухой трассе, так что с точки зрения тренировки и настроек выезжать сегодня не имело никакого смысла. А прогноз однозначно говорит о том, что завтра будет сухо. К слову, обгонять на мокрой трассе было бы проще».