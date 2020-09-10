Ферстаппен об ожиданиях в Муджелло: Хуже Монцы не будет!

Макс Ферстаппен провел неудачный Гран При Италии: стал пятым в квалификации, в гонке держался в конце первой десятки, а из-за поломки машины не добрался до финиша. Перед этапом в Муджелло пилот Red Bull выразил уверенность, что теперь выступит лучше.

«Уверен, хуже чем в Монце уже быть не может! – заявил Ферстаппен. – Все будет лучше, и я уверен, что мы должны вернуться на достойное место позади Mercedes.

Понятно, это новая трасса и надо подобрать настройки. Конечно, мы внесем туда какие-то изменения. Но в целом я убежден, что мы проведем хороший этап».

По мнению Ферстаппена, в Монце с ним приключились все возможные неприятности.

«Что пошло не так? Во-первых, у нас просто не было скорости. Конечно, мы знали, что квалификация будет тяжелой, и я оказался пятым. Но потом я плохо стартовал из-за перегрева. А потом выдался очень напряженный старт, но я не хотел рисковать. Я даже не атаковал, поэтому шел седьмым-восьмым.

А потом я застрял в DRS-поезде. Там мало что можно поделать, я просто старался остаться в нем. Передо мной, вдобавок, был Валттери Боттас на быстрейшей машине. Трудно было держаться вплотную за ним. А на втором старте у меня перегрелся мотор и пришлось сойти».