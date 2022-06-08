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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Ферстаппен об ожиданиях от ГП в Баку: Хочу финишировать

Действующий чемпион пошутил, что у него остались недоделанные дела в Азербайджане

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Ферстаппен об ожиданиях от ГП в Баку: Хочу финишировать
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Городская трасса в Баку, где в этот уик-энд пройдет Гран При Азербайджана, для Макса Ферстаппена считается несчастливой. Из четырех гонок, в которых он там участвовал, в трех он не финишировал, включая последнюю, в которой он попал в аварию.

Комментируя предстоящий уик-энд, Ферстаппен пошутил, что у него остались в Баку недоделанные дела и понадеялся, что команда угадает с настройками.

«Я очень хочу вернуться в Баку, мне все же хочется там довести гонку до конца, – сказал Ферстаппен. – Это очень непростая трасса, где надо тормозить заранее, а зоны вылета минимальны. К тому же там всегда сложно подобрать наилучшие настройки, выбрать нужный уровень наклона антикрыла.

Ну и я надеюсь, что в Баку нам повезет избавиться от нашей главной проблемы и найти скорость на одном круге, чтобы выиграть не только гонку, но еще и квалификацию».

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