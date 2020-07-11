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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Ферстаппен об ошибке в квалификации: Это из-за Феттеля

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Ферстаппен об ошибке в квалификации: Это из-за Феттеля
Автор:
, Главный редактор
11 июл. 2020 г., 17:15

Голландец нашел «виноватого» в потере контроля над машиной – но все равно не считает, что мог бороться за поул

Макс Ферстаппен потерял контроль над машиной в конце квалификации Гран При Штирии – когда совершал последний быстрый круг. Поначалу голландец улучшил свое время на первом секторе – но потом ему пришлось корректировать заметную избыточную поворачиваемость в 6-м и 8-м поворотах. В последней же связке болид Red Bull и вовсе поставило боком – что окончательно испортило круг.

По словам Ферстаппена, причиной последней ошибки вполне могли быть завихрения за машиной Себастьяна Феттеля, который в этот момент заезжал на пит-лейн.

«Из-за этого у меня понесло передок, – рассказал пилот на пресс-конференции по окончании заездов. – В результате меня потащило на внешнюю сторону трассы, на выходе из поворота я наехал на поребрик – и машина ушла в скольжение всеми четырьмя колесами».

 

Впрочем, голландец считает, что этот эпизод вряд ли сказался на распределении мест в квалификации – чтобы бросить осмысленный вызов Льюису Хэмилтону, гонщику Red Bull просто не хватало скорости.

«Конечно, в первом сегменте на трассе было много машин. И видимость была так себе, – описал Ферстаппен ход субботних заездов. – Но в целом все было неплохо. И в первом сегменте, и во втором. Но ближе к концу второго сегмента дождь усилился, и сразу же на втором секторе стало сложнее держать машину под контролем.

Последний сегмент был самым сложным – по крайней мере, для меня. На асфальте было много воды, много луж. Сцепления не хватало, в том числе по сравнению с первыми двумя сегментами – так что, второе место сегодня меня вполне устраивает».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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