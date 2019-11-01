Ферстаппен об итогах пятницы: Не смотрите на преимущество Льюиса, мы куда ближе
Голландский пилот Red Bull объяснил три десятых отставания от лидера пятницы тем, что тот показал свое время с использованием слипстрима.
Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам первой тренировки в Остине, а во второй, проехав практически вровень с Шарлем Леклером из Ferrari, отстал на три десятых от Льюиса Хэмилтона. Однако в интервью сразу после завершения сессии голландец отметил, что протокол не отражает реальной расстановки сил.
«День вышел позитивным, – сказал он. – Темп машины на коротких сериях весьма неплохой. Льюис поймал слипстрим на задней прямой, так что отрыв не является показательным. Думаю, в действительности мы гораздо ближе.
На длинных сериях отставание есть, и тут еще надо поработать. Эта трасса очень агрессивна к шинам, и нам нужно понять, как с этим быть».
«Машина словно прыгает с рампы»
С самого начала уик-энда стало ясно, что неровности асфальта обещают много проблем пилотам и командам в Остине.
«Может, это и не очень приятно, но большая часть этих кочек хотя бы не попадает на зоны торможения, – объяснил Ферстаппен. – Но есть несколько больших неровностей, которые ужасно раздражают и даже бесят. Впрочем, они одинаковы для всех, и нужно просто правильно подходить к ним».
Он добавил: «Покрытие все хуже с каждым годом. Когда надо уходить с траектории – например, для обгона – я всерьез опасаюсь повредить спину. Кочки крупные, в некоторых местах машина словно прыгает с рампы, колеса оказываются в воздухе. Это точно не то, чего ты хочешь.
В итоге ты ловишь себя на мысли: "А это вообще нормально?" и пытаешься что-то с этим сделать. Нам надо изучить ситуацию».
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|Автор
|Александр Кабановский
Ферстаппен об итогах пятницы: Не смотрите на преимущество Льюиса, мы куда ближе
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