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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Ферстаппен об итогах пятницы: Не смотрите на преимущество Льюиса, мы куда ближе

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Ферстаппен об итогах пятницы: Не смотрите на преимущество Льюиса, мы куда ближе
Автор:
, Ответственный редактор
1 нояб. 2019 г., 22:32

Голландский пилот Red Bull объяснил три десятых отставания от лидера пятницы тем, что тот показал свое время с использованием слипстрима.

Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам первой тренировки в Остине, а во второй, проехав практически вровень с Шарлем Леклером из Ferrari, отстал на три десятых от Льюиса Хэмилтона. Однако в интервью сразу после завершения сессии голландец отметил, что протокол не отражает реальной расстановки сил.

«День вышел позитивным, – сказал он. – Темп машины на коротких сериях весьма неплохой. Льюис поймал слипстрим на задней прямой, так что отрыв не является показательным. Думаю, в действительности мы гораздо ближе.

На длинных сериях отставание есть, и тут еще надо поработать. Эта трасса очень агрессивна к шинам, и нам нужно понять, как с этим быть».

«Машина словно прыгает с рампы»

С самого начала уик-энда стало ясно, что неровности асфальта обещают много проблем пилотам и командам в Остине. 

«Может, это и не очень приятно, но большая часть этих кочек хотя бы не попадает на зоны торможения, – объяснил Ферстаппен. – Но есть несколько больших неровностей, которые ужасно раздражают и даже бесят. Впрочем, они одинаковы для всех, и нужно просто правильно подходить к ним».

Он добавил: «Покрытие все хуже с каждым годом. Когда надо уходить с траектории – например, для обгона – я всерьез опасаюсь повредить спину. Кочки крупные, в некоторых местах машина словно прыгает с рампы, колеса оказываются в воздухе. Это точно не то, чего ты хочешь.

В итоге ты ловишь себя на мысли: "А это вообще нормально?" и пытаешься что-то с этим сделать. Нам надо изучить ситуацию».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Александр Кабановский

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