Ферстаппен об аварии: Перес сам себя выбил

Макс Ферстаппен стартовал на Гран При Португалии с третьей позиции и финишировал на ней же. На фоне в целом небогатого на события воскресенья для голландца стоит особняком эпизод на первом круге, когда его попробовал опередить по внешнему радиусу четвертого поворота Серхио Перес из Racing Point.

После контакта розовая машина мексиканца улетела на обочину, а Макс поехал дальше.

«Сцепления практически не было, – объяснил голландец после финиша. – Я просто старался избегать неприятностей. Да, у нес произошел легкий контакт с Серхио, но он просто не оставил мне достаточно места. Можно сказать, что он сам себя выбил».

Он добавил: «После этого заморосил дождик, я просто старался удерживаться на трассе, а когда все стабилизировалось, я обогнал пилотов McLaren – не знаю, откуда у них на старте взялось такое сцепление – и дальше просто вел свою гонку

На шинах Medium темп был неплохим, но к тому времени отставание [от Mercedes] уже было таким, что рассчитывать на что-то не приходилось.

Думаю, в целом мы финишировали на той позиции, какой заслуживали».