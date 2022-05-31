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В последний уик-энд мая традиционно проходят две культовые гонки – Гран При Монако и «Инди-500». В этом году в княжестве сильнейшим стал Серхио Перес, а в Америке победил хорошо известный болельщикам Ф1 Маркус Эрикссон.

Из тех, кто сейчас гоняется в Формуле1, свои силы в Индианаполисе пробовал лишь Фернандо Алонсо – в 2017 году он даже был близок к победе в «пятисотке», но сошел из-за отказа мотора Honda. Испанец никогда не скрывал, что хочет завоевать «Тройную корону» автоспорта – собрать победы в Монако, Ле-Мане и Индианаполисе.

Пока за всю историю подобное удалось только Грэму Хиллу, но Алонсо уже прошел две трети пути – он еще не выигрывал только в «500 милях».

Между тем, Макс Ферстаппен рассказал, что его совершенно не привлекает «Тройная корона».

«Я бы с удовольствием поехал на "Инди-500", но только как зритель, – признался 24-летний голландец после финиша в Монако. – Мне кажется, что ни к чему рисковать жизнью, гоняясь там.

У меня нет никакого интереса к "Тройной короне", выступать в Индианаполисе я в любом случае не собираюсь. Я уважаю тех пилотов, кто стартует там, но сам считаю эту гонку слишком безумной».

Он добавил: «Я уже давно выступаю в Формуле 1 и не готов рисковать жизнью. В IndyCar всегда есть вероятность получить травму, сломать ногу или что-то еще. Мне кажется, оно того не стоит.

В Ле-Мане, возможно, я и выступлю. Мне по душе гонки на выносливость. Так что в будущем это не исключено – может быть, уже довольно скоро.

Но сейчас я стремлюсь добиться успеха в Ф1 – и в целом во всем, что делаю. Но "Тройная корона" меня не привлекает».

Отец Макса Йос Ферстаппен в 2008 году одержал победу в своем зачете «24 часов Ле-Мана». В 2015-м сильнейшим в суточном марафоне стал выступавший в то время в Ф1 Нико Хюлькенберг.