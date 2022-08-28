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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

«Как по рельсам». Ферстаппен описал ощущения от болида Red Bull

Победитель Гран При Бельгии рассказал о том, как выиграл гонку, стартовав с 14-го места

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«Как по рельсам». Ферстаппен описал ощущения от болида Red Bull
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Макс Ферстаппен одержал блестящую победу в Спа, где из-за замены силовой установки был вынужден стартовать только с 14-го места.

Тем не менее, это не помешало Ферстаппену уверенно выйти в лидеры гонки и довести начатое до победы.

«Первый круг был очень трудным в плане того, что нужно было избежать аварий, – заявил голландец сразу после финиша. – Впереди меня случалось всякое. Но после окончания режима машины безопасности мой болид ехал как по рельсам.

Мне удавалось выбирать правильные места для обгонов, команда отлично подгадала с шинами, и вот так я и оказался на первом месте. Это был вопрос контроля за всем происходящим, и мы отлично справлялись весь уик-энд.

Великолепный Гран При, но тем сильнее хочется, чтобы таковых было больше и больше. Так что продолжаем работать в полную силу».

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