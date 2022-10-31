Ферстаппен о своем бойкоте телеканала Sky Sports F1: Просто надоело

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Откровенно бедная на события гонка Формулы 1 в Мексике сделала самым обсуждаемым событием не победу Макса Ферстаппена, а бойкот, объявленный им британскому телеканалу Sky Sports F1, который рассказывает о чемпионате во многих странах Европы.

Причиной стали слова ведущего Теда Кравица о том, что в прошлом году титул был завоеван Ферстаппеном не в честной борьбе, а украден у Льюиса Хэмилтона. Как оказалось, претензии у Макса копились давно.

«Мне ничего иного не оставалось, – сказал Ферстаппен. – Они весь год относились ко мне с неуважением, особенно один конкретный человек. С меня хватит. Я не хочу этого позволять.

Нельзя все время вспоминать прошлое. В соцсетях и так хватает травли, и от того, что вы все время разжигаете ее в прямом эфире, лучше не становится. Демонстрация неуважения ко мне продолжается. Я просто не могу более оставаться толерантным к этому. Вот причины моего решения не отвечать на их вопросы».