Ферстаппен о сохранении Элбона в Red Bull: Самое умное решение

Перед Гран При Бразилии Red Bull объявила состав пилотов на следующий сезон, решив оставить Александра Элбона напарником Макса Ферстаппена. Тайскому гонщику отдали предпочтение перед Пьером Гасли и Даниилом Квятом, что сам Ферстаппена счел лучшим решением.

«Он приятный парень, а последние 12 месяцев были для него американскими горками, – сказал Ферстаппен. – Он спокойный, расслабленный и нравится людям в команде. С ним легко найти общий язык, что помогает. Он быстр, делает свою работу, набирает очки. Я думаю, это было самым умным решением».

Когда в августе Red Bull заменила Гасли на Элбона, Ферстаппен заявил, что ему безразлично, кто будет его напарником. Сейчас он снова подчеркнул, что не занимается оценкой партнера по команде.

«В конечном итоге, не мне судить о его скорости, – сказал голландец. – Это задача Кристиана Хорнера и Хельмута Марко, они принимают решения».

За семь гонок в Red Bull Элбон набрал 68 очков и ни разу не опустился ниже шестого места, в то же время ни разу не попав на подиум. Он уже опережает в чемпионате Гасли, который до перевода в Toro Rosso выступил за Red Bull на 12 Гран При.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл