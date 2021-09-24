Ферстаппен о смене мотора: Дело не только в результатах

Red Bull решила сменить силовую установку Макса Ферстаппена во время Гран При России, из-за чего голландец вынужден будет стартовать последним. Ферстаппен проиграл своим соперникам из Mercedes в обеих пятничных тренировках, и также был оштрафован на три позиции из-за нарушения в Монце, так что все равно стартовал бы сильно позади Льюиса Хэмилтона.

Но Ферстаппен заверил, что пошел на смену мотора не только из-за этого.

«Дело не только в результатах, – сказал Ферстаппен. – Я уже говорил, что мы все принимаем во внимание, в том числе и прогноз погоды на завтра. Мы подумали, что лучше всего будет сделать это здесь».

В 2018 году Макс, также из-за смены мотора, стартовал в Сочи 19-м, но на финише пришел пятым. Однако пилот не уверен, что сможет повторить этот прорыв:

«В 2018-м преимущество над середняками было побольше, так что в этот раз прорваться должно быть сложнее. Нам в любом случае пришлось бы получить этот штраф, не здесь так в другом месте. Мы решили, что сделаем это здесь, а потом попытаемся добиться максимума в гонке».