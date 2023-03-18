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Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все

Гонщик рассказал о своей поломке в квалификации и объяснил, почему не считает гонку заранее потерянной

Филип Клерен
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Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все
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Макс Ферстаппен выбыл из квалификации в Джидде по ходу второго сегмента из-за поломки приводного вала на Red Bull RB19. Это значит, что в воскресенье его ждет старт с 15-го места. 

«Я в первый раз слышу о такой поломке, – сказал он в интервью Sky Sports. – Это случилось на выходе их десятого поворота и, конечно же, вызвало крайнее раздражение. 

До этого весь уик-энд складывался очень хорошо, каждая сессия. Всякий раз, когда мы выезжали на трассу, машина работала просто отлично. 

Теперь же пробиться вперед будет несколько сложнее. Так что наша задача – заработать как можно больше очков, ведь впереди долгий сезон». 

Он добавил: «Конечно, мне бы хотелось стартовать повыше, но тут уж ничего не изменишь». 

На вопрос, попробует ли он победить с восьмого ряда решетки, Ферстаппен ответил: «На этой трассе возможно все. Мы уже видели здесь немало безумных вещей. Но в то же время, нужно оставаться реалистами. 

Пробиться [к победе] будет непросто, но у нас хороший темп. Уверен, что какие-то позиции мы точно отыграем». 

Прежде Ферстаппен дважды стартовал с 15-го места, причем оба раза в Бахрейне. Ни за рулем Toro Rosso в 2015-м, ни с Red Bull в 2018-м он не добрался до финиша.  

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