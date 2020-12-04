Ферстаппен о шансах опередить Mercedes: У них и без Льюиса самая быстрая машина

Льюис Хэмилтон не сможет выступить в этот уик-энд на предпоследнем этапе сезона Ф1 из-за положительного анализа на коронавирус. Mercedes доверила его машину своему молодому протеже Джорджу Расселлу, который до того два сезона выступал за Williams и не заработал ни одного очка.

Первая с 2006 года гонка без Хэмилтона должна повысить шансы соперников на успех, однако Макс Ферстаппен, который сейчас является главным соперником Mercedes, уже заявил, что замена пилота не столь важна, как возможности машины.

«Да, Льюиса нет, но остаются Валттери [Боттас] и Джордж, – объяснил он поздно вечером в четверг на медиа-брифинге. – И им предстоит управлять самой быстрой машиной в пелотоне.

Так что наша задача остается очень сложной, особенно учитывая конфигурацию трассы, на которой предстоит выступать».

В этот уик-энд Ф1 дебютирует на коротком кольце сахирской трассы, преодоление которого займет у гонщиков 53-55 секунд.

Ферстаппен добавил: «Времена на круге будут очень близкими, в том числе и с теми, кто был сразу за нами по ходу прошлого уик-энда. Я не ожидаю, что нам станет проще».

В начале сезона-2020 Red Bull было сложно на трассах, где нужен малый уровень прижимной силы. Наиболее явно это было видно по ходу Гран При Италии в Монце.

«[Конфигурация] поможет тем, у кого много мощности, – объяснил Макс. – Нам же, я полагаю, будет даже чуть сложнее обычного.

Надеюсь, что все хотя бы пойдет не так, как в Монце. Но надо посмотреть. Хотя трасса, конечно, немного не такая, как в Монце. Тут все же есть кое-какие повороты, где кое-что зависит и от тебя самого.

В Монце у всех совершенный минимум прижимной силы. И мы очень здорово отстаем на прямых.

Тут прижима, думаю, будет немного больше. Так что давайте надеяться, что это оставит нам шансы».