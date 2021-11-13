Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Боттас: Рискнул с выбором шин и все сработало Следующая / Сайнс: Как раз такой старт мне и был нужен
Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Ферстаппен о проигрыше в гонке: Догнать на прямых я не мог

Автор:
, Редактор

По словам лидера чемпионата, у него так и не было ни одного шанса для обгона Боттаса

Ферстаппен о проигрыше в гонке: Догнать на прямых я не мог

Макс Ферстаппен стартовал с поула в спринте в Бразилии после аннулирования времени Льюиса Хэмилтона. Голландец проиграл старт Валттери Боттасу и Карлосу Сайнсу, но если пилота Ferrari ему удалось быстро обогнать, то атаковать Боттаса Ферстаппен так и не смог, хотя под конец и держался позади соперника в зоне DRS.

После финиша Ферстаппен вновь напомнил о феноменальной скорости Mercedes на прямых, объяснив этим невозможность обогнать Боттаса.

«На старте свою роль сыграло то, что у нас была более жесткая резина, чем у соперников, это дало им преимущество на разгоне, – напомнил пилот Red Bull. – Скорость у нас была хорошая, но как раз на прямых они были быстрее.

Могло бы получиться обогнать, если действительно быстро выйти из последнего поворота, но не сложилось. Так что я мог держаться в том же темпе, но так и не смог обогнать. Что же, не удалось сегодня, так что я попробую завтра».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Боттас: Рискнул с выбором шин и все сработало
Предыдущая новость

Боттас: Рискнул с выбором шин и все сработало
Следующая новость

Сайнс: Как раз такой старт мне и был нужен

Сайнс: Как раз такой старт мне и был нужен
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу Гран При Бразилии
Формула 1

Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу

Феттель: А потрогать переднее крыло дешевле заднего? Гран При Бразилии
Формула 1

Феттель: А потрогать переднее крыло дешевле заднего?

Хорнер: Не думаю, что с другим DRS Хэм не взял бы поул Гран При Бразилии
Формула 1

Хорнер: Не думаю, что с другим DRS Хэм не взял бы поул

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При Гран При Бразилии
Формула 1

Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При

Безупречный Боттас, разобранный Макс. Герои и неудачники Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Безупречный Боттас, разобранный Макс. Герои и неудачники Бразилии

Ферстаппен отделался штрафом за прикосновение к машине Хэмилтона Гран При Бразилии
Формула 1

Ферстаппен отделался штрафом за прикосновение к машине Хэмилтона

Самое важное:

Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон поблагодарил отца за настрой на победу

Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.