Ферстаппен о проигрыше в гонке: Догнать на прямых я не мог

Макс Ферстаппен стартовал с поула в спринте в Бразилии после аннулирования времени Льюиса Хэмилтона. Голландец проиграл старт Валттери Боттасу и Карлосу Сайнсу, но если пилота Ferrari ему удалось быстро обогнать, то атаковать Боттаса Ферстаппен так и не смог, хотя под конец и держался позади соперника в зоне DRS.

После финиша Ферстаппен вновь напомнил о феноменальной скорости Mercedes на прямых, объяснив этим невозможность обогнать Боттаса.

«На старте свою роль сыграло то, что у нас была более жесткая резина, чем у соперников, это дало им преимущество на разгоне, – напомнил пилот Red Bull. – Скорость у нас была хорошая, но как раз на прямых они были быстрее.

Могло бы получиться обогнать, если действительно быстро выйти из последнего поворота, но не сложилось. Так что я мог держаться в том же темпе, но так и не смог обогнать. Что же, не удалось сегодня, так что я попробую завтра».