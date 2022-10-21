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Формула 1 / Гран При США Новости

Ферстаппен о претензиях FIA: Мы быстры и это всех раздражает

Двукратный чемпион Формулы 1 намекнул, что обвинения в нарушении бюджетных ограничений связаны не с самими нарушениями, а с успехами Red Bull

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Ферстаппен о претензиях FIA: Мы быстры и это всех раздражает
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По итогам проверки FIA команда Red Bull была уличена в том, что в 2021 году незначительно превысила лимит бюджета. В теории это грозит лишь денежным штрафом, но соперники регулярно требуют более сурового наказания.

Какого? Лишения спортивных достижений. В случае с Red Bull это угрожает потерей первого чемпионского титула для пилота Макса Ферстаппена. Сам он с таким положением дел, естественно, не согласен.

«Ничего еще не доказано, – считает Ферстаппен. – Наша команда понимает, с чем она столкнулась, но я думаю, что мы предельно честны, говоря о том, в чем мы правы. Проблема в том, что нас пытаются притормозить любым возможным способом.

Так уж устроена Формула 1. Любой победитель в конце концов сталкивается с лавиной критики. Я умею с этим справляться. Нужно всего лишь фокусироваться на своей работе».

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