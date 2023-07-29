Ферстаппен о поуле спринта: Важен не отрыв, а результат
Действующий чемпион смог опередить Оскара Пиастри всего на 0,011 секунды – но объяснил, что важно совсем не это
После пятничной квалификации, в которой Макс Ферстаппен уехал от соперников разом на восемь десятых, в аналогичной субботней сессии победа далась ему куда сложнее. Вся первая тройка уложилась в 1/40 долю секунды – пилот Red Bull на мгновение опередил Оскара Пиастри с Карлосом Сайнсом.
«Это было очень непросто, – признался голландец в интервью после финиша. – Условия были похожими на вчерашние, но перейти на слики можно было несколько позже по ходу сессии.
Думаю, нам удалось в решающий момент сохранить голову холодной. Отрыв вовсе не такой большой, как вчера, но в этот раз не было такой необходимости рисковать. Пожалуй, второй сектор я проехал чересчур осторожно, но поул – это все равно поул. Важен именно результат».
Он добавил: «Состояние трассы постоянно улучшалось, но в восьмом и девятом поворотах по-прежнему было очень скользко. Думаю, там я потерял какое-то время, но ничего страшного. Хорошо, что квалификацию удалось закончить до начала нового дождя».
Говоря о планах на вечерний спринт, лидер сезона отметил: «Надо будет хорошо стартовать и иметь возможность видеть трассу впереди [без брызг от машин соперников]. Под дождем это крайне важный фактор».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Стартовая решетка Гран При Бельгии
Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии
Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии
Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии
Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Ферстаппен назвал большим везением выход в финал квалификации
Ферстаппен назвал большим везением выход в финал квалификации Ферстаппен назвал большим везением выход в финал квалификации
Самое важное:
Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона
Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона
Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле
Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле
Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года
Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года
Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца
Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.