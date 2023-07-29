Ферстаппен о поуле спринта: Важен не отрыв, а результат

После пятничной квалификации, в которой Макс Ферстаппен уехал от соперников разом на восемь десятых, в аналогичной субботней сессии победа далась ему куда сложнее. Вся первая тройка уложилась в 1/40 долю секунды – пилот Red Bull на мгновение опередил Оскара Пиастри с Карлосом Сайнсом.

«Это было очень непросто, – признался голландец в интервью после финиша. – Условия были похожими на вчерашние, но перейти на слики можно было несколько позже по ходу сессии.

Думаю, нам удалось в решающий момент сохранить голову холодной. Отрыв вовсе не такой большой, как вчера, но в этот раз не было такой необходимости рисковать. Пожалуй, второй сектор я проехал чересчур осторожно, но поул – это все равно поул. Важен именно результат».

Он добавил: «Состояние трассы постоянно улучшалось, но в восьмом и девятом поворотах по-прежнему было очень скользко. Думаю, там я потерял какое-то время, но ничего страшного. Хорошо, что квалификацию удалось закончить до начала нового дождя».

Говоря о планах на вечерний спринт, лидер сезона отметил: «Надо будет хорошо стартовать и иметь возможность видеть трассу впереди [без брызг от машин соперников]. Под дождем это крайне важный фактор».

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл