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Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стартовал с поула в субботнем спринте Формулы 1 в Имоле, однако в самом начале заезда уступил позицию Шарлю Леклеру. По ходу сессии казалось, что в принципе нидерландец согласен начинать воскресную гонку со второго места, но ближе к концу Ферстаппен четко заявил о своих намерениях на победу, начав все ближе и ближе подъезжать к сопернику из Ferrari. На предпоследнем круге пилот Red Bull все же приблизился достаточно и по итогу смог обогнать Леклера на главной прямой.

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По словам Ферстаппена, такой маневр удалось совершить в том числе и благодаря более хорошей работе с резиной. «Да, старт был довольно плохим, – рассказал Макс. – Не знаю, как так получилось, просто была большая пробуксовка. Поначалу казалось, что у Шарля немного больше темпа – и он на самом деле, круг за кругом, отъезжал от меня. Но затем у него начали уходить шины, и поэтому удалось сократить отставание.

Да, с этими машинами стало легче следовать за соперниками, но обгонять все еще очень тяжело, особенно непросто было попасть в это окно DRS на уходящих мягких шинах. Но затем, как только я все-таки приблизился, где-то на второй попытке, у нас было классное небольшое сражение во втором повороте. Так что очевидно, что под конец у меня было больше темпа.

Я очень рад, что получилось провести спринт без каких-либо происшествий. Конечно, я доволен сегодняшним результатом, но завтра будут и другие составы резины».