Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Стартовая решетка Гран При Эмилии-Романьи Следующая / Леклер: Скорости мне хватало, а резины – нет
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Ферстаппен о победе в спринте: В конце я лучше работал с шинами

По словам пилота Red Bull, у его соперника Шарля Леклера раньше начала «уходить» резина

Автор:
, редактор
Ферстаппен о победе в спринте: В конце я лучше работал с шинами
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стартовал с поула в субботнем спринте Формулы 1 в Имоле, однако в самом начале заезда уступил позицию Шарлю Леклеру. По ходу сессии казалось, что в принципе нидерландец согласен начинать воскресную гонку со второго места, но ближе к концу Ферстаппен четко заявил о своих намерениях на победу, начав все ближе и ближе подъезжать к сопернику из Ferrari. На предпоследнем круге пилот Red Bull все же приблизился достаточно и по итогу смог обогнать Леклера на главной прямой.

Читайте также:

По словам Ферстаппена, такой маневр удалось совершить в том числе и благодаря более хорошей работе с резиной. «Да, старт был довольно плохим, – рассказал Макс. – Не знаю, как так получилось, просто была большая пробуксовка. Поначалу казалось, что у Шарля немного больше темпа – и он на самом деле, круг за кругом, отъезжал от меня. Но затем у него начали уходить шины, и поэтому удалось сократить отставание.

Да, с этими машинами стало легче следовать за соперниками, но обгонять все еще очень тяжело, особенно непросто было попасть в это окно DRS на уходящих мягких шинах. Но затем, как только я все-таки приблизился, где-то на второй попытке, у нас было классное небольшое сражение во втором повороте. Так что очевидно, что под конец у меня было больше темпа.

Я очень рад, что получилось провести спринт без каких-либо происшествий. Конечно, я доволен сегодняшним результатом, но завтра будут и другие составы резины».

Читайте также:
 
Поделились
Стартовая решетка Гран При Эмилии-Романьи
Предыдущая новость

Стартовая решетка Гран При Эмилии-Романьи
Следующая новость

Леклер: Скорости мне хватало, а резины – нет

Леклер: Скорости мне хватало, а резины – нет
Больше от
Александра Шубина
Вольф признал уик-энд в Имоле потраченным впустую Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Вольф признал уик-энд в Имоле потраченным впустую

Хэмилтон: Не согласен, что это самый худший год для Mercedes Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Хэмилтон: Не согласен, что это самый худший год для Mercedes

Расселл считает, что спринты нужно сделать длиннее Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Расселл считает, что спринты нужно сделать длиннее

Самое важное:

Босс Ф1 нацелился провести шесть спринтерских этапов в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Босс Ф1 нацелился провести шесть спринтерских этапов в 2023 году

Вольф признал уик-энд в Имоле потраченным впустую
Формула 1 Формула 1

Вольф признал уик-энд в Имоле потраченным впустую

Магнуссен признал ошибку Haas с выбором шин на спринт
Формула 1 Формула 1

Магнуссен признал ошибку Haas с выбором шин на спринт

Хэмилтон: Не согласен, что это самый худший год для Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Не согласен, что это самый худший год для Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.