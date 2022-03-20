Ферстаппен о концовке гонки: Поворачивал руль – и ничего

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Действующий чемпион мира уверенно шел к подиуму в дебютном Гран При новой эры Ф1, когда после финального пит-стопа на его Red Bull начались технические проблемы.

Сначала стал сбоить рулевой усилитель, а в итоге голландец сошел из-за отказа батареи KERS. О том, что происходила в тот момент в кокпите, гонщик рассказал в эфире канала Sky F1.

«Мы пока не понимаем в точности, почему это произошло, – объяснил Ферстаппен. – Но я точно могу сказать, когда все началось – после того, как мне поставили шины [на последнем пит-стопе] и опустили машину на землю. Руль сразу стал невероятно тяжелым, поворачивать его было практически невозможно.

Потом начались запаздывания: я поворачивал его, ждал примерно секунду, и лишь тогда что-то начинало происходить. Именно поэтому мой рестарт вышел таким плохим. Я уже готов был жать на газ, но вынужден был ждать, пока колеса окажутся направлены прямо».

Макс добавил: «Было очень сложно, [по ходу гонки] пришлось разбираться с множеством разных проблем. Темп был потрясающим, но первый уик-энд получился совсем не таким, как хотелось бы. Также надо понять, почему баланс машины в гонке был далеко не столь хорош, как на тренировках в пятницу.

Конечно, всегда можно сказать, что технические неполадки возможны. Но на таком уровне, когда у нас был такой объем информации о моторах, подобное происходить не должно.

Сегодня мы не показали того, на что способны. Обидно терять очки, хотя один сход – это еще не конец».

Также он рассказал, что лишь по просьбе команды не атаковал на пределе сразу после второго и третьего пит-стопов. Первый едва не позволил ему опередить Шарля Леклера, но затем команда попросила гонщика не атаковать изо всех сил сразу после выезда из боксов, чтобы поберечь шины.

«Если бы не это, я бы легко вышел вперед, оба раза», – заверил пилот.