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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Ферстаппен о гонке: У меня осталось полмашины

Автор:
, Ответственный редактор

По словам Макса, последствия аварии на старте не оставили ему шансов на хороший результат в Венгрии

Ферстаппен о гонке: У меня осталось полмашины

Макс Ферстаппен приехал на «Хунгароринг» лидером сезона Ф1, стартовал в гонке третьим и уже к первому повороту вышел на второе место. Но в этот момент в него врезался Ландо Норрис, который сам стал жертвой ошибки Валттери Боттаса.

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«Вторую гонку подряд меня выбивает кто-то из Mercedes, – сказал голландец в интервью Ziggo Sport, вспоминая столкновение с Льюисом Хэмилтоном на прошлом этапе в Сильверстоуне. – Это вина Боттаса, все произошло из-за него. Просто отстой, что мне так не везет в двух гонках подряд.

После этого повреждения машины оказались слишком серьезными. Уже невозможно было рассчитывать на что-то. Я не мог тормозить на входе в повороты, колеса постоянно блокировались, недостаточная поворачиваемость сменялась избыточной и наоборот…».

Он добавил: «Я не рассматривал возможность схода и пытался выжать из машины максимум. Но для этого она должна быть целой, а с тем, что осталось у меня, сражаться было сложно».

В эфире Sky Sports Макс рассказал о повреждениях, полученных в первом повороте: «У меня ничего не осталось с одной стороны, снесло все дефлекторы. Днище тоже пострадало. Управлять машиной было почти невозможно».

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Дополнительная информация: Эрвин Ягги и Люк Смит

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