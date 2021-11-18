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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Ферстаппен о борьбе с Хэмилтоном: Поступил бы так снова

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Пилот Red Bull не увидел за собой вины в бразильской гонке, где жестко оборонялся от атак принципиального соперника

Ферстаппен о борьбе с Хэмилтоном: Поступил бы так снова

Судьи FIA не стали исследовать эпизод на 48-и круге бразильской гонки, после чего в команде Mercedes не согласились с таким выбором и подали апелляцию, которую как раз разбирают в момент публикации этой новости – команда настаивает, что Макс Ферстаппен недостаточно круто вывернул руль, из-за чего вытеснил Льюиса Хэмилтона за белую линию.

Между тем, участники чемпионата уже собрались в Катаре, где журналисты спросили Макса, стал бы он действовать подобным образом вновь, сложись на трассе аналогичная ситуация.

«Несомненно, – ответил голландец. – Как гонщики мы точно знаем, что допустимо делать за рулем, а что нет.

Мы [с Хэмилтоном] сражались изо всех сил, предельно поздно тормозили на входе в поворот, уже на изношенных шинах. Если бы я повернул резче, то просто закрутился бы на трассе.  

Именно потому мы и пилоты. Мы стремимся удержать автомобиль под контролем».

Ферстаппен добавил, что ему неинтересно то видео с бортовой камеры, на которое так упирает Mercedes   

«Мне ни к чему смотреть его, я и так управлял этом машиной, – пояснил Макс. – И точно знаю, что там происходило. Могу лишь повторить, что это была славная битва, которая доставила мне немало удовольствия.

В конце концов победа осталась за ними. Это справедливо. Они были быстрее. Но драка все равно получилась годной».

Голландец отметил, что его не удивило решение Mercedes подать апелляцию.

«Это нормально, ведь речь идет о споре команд, а не пилотов, – пояснил лидер сезона Ф1. – Я же просто концентрируюсь на том, что происходит на трассе. А со всем остальным разберемся.

О возможном штрафе я просто не думаю, да и концом света он не станет. 

Но я не ожидаю чего-то такого, потому что считаю борьбу честной и упорной, как и должно быть между теми, кто оспаривает звание чемпиона. 

В любом случае, не бывает легких обгонов, когда на кону титул».

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