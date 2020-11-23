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Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes

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Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes
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По мнению Макса, регламент Формулы 1 меняют для общего блага

В 2022 году Формула 1 перейдет на новый технический регламент. В чемпионат вернется граунд-эффект, а прижимная сила болидов будет существенно сокращена. Ожидается, что это снизит турбулентные потоки воздуха, которые мешают пилотам вести плотную борьбу.

Новый регламент появится одновременно с ограничением бюджетов команд и более равномерным распределением призовых денег. Босс Mercedes Тото Вольф полагает, что ряд пунктов регламента призван сдержат его команду, которая неизменно выигрывает личный и командный чемпионаты с 2014 года.

Однако Макс Ферстаппен, который является главным конкурентом Mercedes в двух последних сезонах, с таким мнением Вольфа не согласен.

«Думаю, эти правила просто результат того, что владельцы Ф1 прислушались к командам и пилотам, – сказал гонщик Red Bull. – Они услышали, что обгонять трудно, что мы хотим более плотной борьбы.

Нынешние проблемы были видны, например, в Имоле. Машина Боттаса была на три-четыре десятых медленнее из-за повреждения, но я не мог обогнать его. А ведь я был намного быстрее, что стало очевидно, когда я все-таки его обогнал. Эту проблему нужно решить».

Ферстаппен надеется, что новые правила поднимут в Ф1 градус борьбы до уровня MotoGP: «Нам надо, чтобы борьба была более захватывающей, чтобы мы плотнее могли преследовать друг друга, а квалификация не становилась решающим фактором для всего уик-энда.

Посмотрите, например, на MotoGP. Там можно выиграть гонку, даже став десятым в квалификации. В Ф1 такое едва ли возможно, просто потому, что на большинстве трасс очень сложно вплотную преследовать другие машины.

Поэтому и появляются новые правила. А замедлят они Mercedes или нет, сейчас судить нельзя».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Mercedes
Автор Филип Клеерен

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